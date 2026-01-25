GROSSETO – Un ordine del giorno dedicato alla sicurezza urbana e alle politiche abitative, due ambiti strettamente collegati e centrali per la qualità della vita dei cittadini. È quello che Stefano Rosini, consigliere comunale del Partito democratico di Grosseto, depositerà nei prossimi giorni per avviare una discussione e arrivare a un voto in Consiglio comunale.

Un ordine del giorno su sicurezza e casa

Il documento nasce da una considerazione chiara secondo il Pd: la sicurezza è una priorità per le comunità locali e non può essere affrontata con interventi episodici o misure emergenziali. Servono invece politiche strutturali, capaci di produrre risultati concreti e duraturi nel tempo sul territorio.

Stop a misure emergenziali e slogan

Secondo Rosini, la sicurezza urbana non può ridursi a slogan o risposte estemporanee. Occorre un approccio organico, fondato sulla collaborazione tra istituzioni, su una migliore organizzazione dei servizi e su politiche sociali adeguate. In questo quadro i Comuni svolgono un ruolo chiave, soprattutto nella prevenzione del disagio e nel mantenimento della coesione sociale.

Carenza di forze dell’ordine e presidio del territorio

Da tempo, evidenzia il consigliere di opposizione, le amministrazioni locali segnalano una carenza di forze dell’ordine, in particolare nelle ore serali e notturne. Una difficoltà aggravata dalla riduzione degli organici e dall’insufficienza delle risorse destinate ai turni e al lavoro straordinario, a fronte di una crescente domanda di sicurezza da parte dei cittadini.

Sicurezza e politiche sociali: un legame diretto

L’ordine del giorno mette in evidenza anche il legame diretto tra sicurezza urbana e politiche sociali. Situazioni di marginalità e disagio incidono infatti sulla vivibilità dei quartieri e sul senso di sicurezza percepita, rendendo necessarie risposte che vadano oltre il solo controllo del territorio.

Il nodo dell’edilizia pubblica e del sostegno all’affitto

Tra le criticità richiamate da Rosini c’è la carenza di edilizia residenziale pubblica e sociale, insieme all’assenza di strumenti stabili di sostegno all’affitto. Elementi che alimentano fragilità e disagio abitativo, con ricadute dirette anche sul piano della sicurezza.

Le richieste al Governo e ai ministeri competenti

Con l’ordine del giorno, il consigliere comunale chiede di impegnare sindaco e giunta a farsi promotori presso il Governo nazionale di richieste precise: il potenziamento degli organici delle forze dell’ordine, il rafforzamento della presenza nelle fasce serali e notturne attraverso risorse dedicate, l’avvio di un Piano nazionale per la casa e il ripristino del contributo per il sostegno all’affitto.

Un atto istituzionale per risposte concrete

«Si tratta di un atto istituzionale che non cerca polemiche», sottolinea Rosini, ma punta a ottenere risposte concrete su temi che incidono direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini. L’auspicio è che il Consiglio comunale di Grosseto possa affrontare il documento nel merito ed esprimersi in modo unitario nell’interesse della città.