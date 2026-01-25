GROSSETO – Mentre nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha inaugurato il nuovo Parco del Diversivo, presentando gli interventi realizzati nonostante l’area non sia ancora completamente ultimata, emergono segnalazioni di criticità in altri spazi pubblici della città.

A portare l’attenzione sul tema è Azione Grosseto, attraverso Ludmila Deli, che interviene sulla situazione del parco giochi per bambini di Casalecci, una delle frazioni del capoluogo.

Segnalazioni dai cittadini: giochi rotti e manutenzione carente

«Da diversi cittadini del quartiere di Casalecci – spiega Deli – arrivano segnalazioni che riguardano criticità strutturali, carenze di manutenzione e problemi di sicurezza nel parco giochi della frazione, uno spazio quotidianamente frequentato da famiglie e bambini».

Secondo quanto evidenziato, alcuni giochi risultano rotti o non funzionanti, la staccionata perimetrale necessita di interventi di ripristino e anche tavoli e panche mostrano segni evidenti di usura, richiedendo manutenzione o sostituzione.

Un luogo centrale per la comunità del quartiere

Il parco rappresenta un punto di riferimento importante per la vita del quartiere, caratterizzato da un forte senso di appartenenza e partecipazione. «In una frazione come Casalecci – sottolinea Deli – gli spazi di socialità svolgono un ruolo centrale, soprattutto per le famiglie e per i più piccoli».

Con l’arrivo della bella stagione, l’area potrebbe tornare ad essere un luogo di incontro per adulti, giovani e bambini, ma solo a condizione di garantire sicurezza, decoro e funzionalità.

Il confronto con altri interventi recenti

A rendere ancora più evidente il problema, secondo Azione, è il confronto con altri interventi realizzati recentemente dall’amministrazione comunale. «Nell’aprile 2025 – ricorda Deli – è stata realizzata una nuova aiuola spartitraffico all’ingresso della frazione, accompagnata da una moderna insegna luminosa con il nome “Casalecci”: un intervento positivo che però oggi appare in contrasto con lo stato di parziale abbandono del parco pubblico».

La richiesta di Azione: riqualificazione rapida e sostenibile

Per questo Azione, tramite Ludmila Deli, chiede all’amministrazione comunale di valutare con attenzione e tempestività la riqualificazione dell’area giochi. «Si tratta di un intervento sostenibile per un capoluogo – conclude – sia dal punto di vista economico sia per la rapidità di esecuzione, che permetterebbe di restituire in tempi brevi alla comunità un luogo sicuro, decoroso e adeguato alla sua funzione».

Un appello che punta a riequilibrare le priorità tra grandi inaugurazioni e cura quotidiana dei quartieri, riportando al centro i bisogni concreti delle famiglie e dei bambini.