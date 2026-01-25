CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Per la nostra rubrica Maremma com’era oggi vi proponiamo una foto degli anni 70. 1972 per la precisione. a inviarla una delle bambine ritratte, Cinzia Vanni.
«Concorrevamo a gara nel gioco organizzato dalla Plasmon al bagno Maristella a Castiglione della Pescaia».
Il gioco si chiamava Pon pon e consisteva nel saltellare a cavallo di una palla gonfiabile.
«Eravamo un gruppo unito composto sia da compaesani che da figli di turisti che ogni anno, puntualmente, venivano in ferie con le famiglie nel nostro bellissimo paese».
«In questa foto, c’è il mio caro fratello Massimo Vanni, il caro amico Marco Lenzi, Alberto Solari, Giovanni Ciacci, Massimo Lorenzoni e la sottoscritta Cinzia Vanni. Ricordo di giornate estive che sembravano non finire mai, giocose e spensierate».
