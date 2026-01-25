GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 25 gennaio 2026
Ariete aperto: giornata di relazioni leggere.
Toro calmo: ti godi il ritmo lento.
Gemelli espansivo: porti movimento nelle case.
Cancro tenero: giornata di emozioni vere.
Leone, segno del giorno, sarà brillante, generoso, fiero: oggi sei protagonista della scena con stile.
Consiglio escursione: visita il Castello di Castiglioncello Bandini, antico e alto sul colle: la vista si apre, e ti senti al centro del mondo, come oggi.
Vergine lucida: ma oggi anche più morbida.
Bilancia elegante: sai rendere speciale ogni scambio.
Scorpione diretto: ma con gentilezza.
Sagittario divertente: oggi unisce e intrattiene.
Capricorno presente: ascolti davvero.
Acquario brillante: offri soluzioni nuove.
Pesci sensibili: ma oggi più pratici.