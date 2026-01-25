GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 25 gennaio 2026

Ariete aperto: giornata di relazioni leggere.

Toro calmo: ti godi il ritmo lento.

Gemelli espansivo: porti movimento nelle case.

Cancro tenero: giornata di emozioni vere.

Leone, segno del giorno, sarà brillante, generoso, fiero: oggi sei protagonista della scena con stile.

Consiglio escursione: visita il Castello di Castiglioncello Bandini, antico e alto sul colle: la vista si apre, e ti senti al centro del mondo, come oggi.

Vergine lucida: ma oggi anche più morbida.

Bilancia elegante: sai rendere speciale ogni scambio.

Scorpione diretto: ma con gentilezza.

Sagittario divertente: oggi unisce e intrattiene.

Capricorno presente: ascolti davvero.

Acquario brillante: offri soluzioni nuove.

Pesci sensibili: ma oggi più pratici.