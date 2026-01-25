US GROSSETO 10. Punteggio tennistico il 6-0 inflitto dalla capolista al fanalino di coda Cannara.

La partita è combattuta fino al 3-0, dove glii avversari accusano il colpo e concedono molte più palle gol agli unionista, molte delle quali convertite. Complice il pareggio del Tau in casa del Prato per 2-2, i punti di vantaggio diventano 9 (foto di Paolo Orlando).

MARCU 7,5. Autore di una grandissima parata a metà del secondo tempo sul risultato ancora di 2-0, viene seriamente impegnato solo in quell’occasione. Premiato per la sicurezza che ha trasmesso a tutta la squadra e per il suo undicesimo clean sheet in diciannove gare.

GUERRINI 7,5. Partita eccellente per il terzino biancorosso: al rientro da titolare si fa subito trovare pronto, è lui l’autore dell’assist per il gol di Marzierli, dove mette un cross al bacio per la testa del centravanti unionista. DAL 62’ CIRAUDO 6,5. Non si vede molto, ma muove la palla in maniera ottima e spesso mette in difficoltà i difensori avversari con le sue sgaloppate.

BRENNA 7. Quasi mai chiamato in causa, è sempre attento a chiudere potenziali pericoli.

GONNELLI 7. Stesso identico discorso fatto in precedenza per il suo compagno di reparto.

MONTINI 7. Utilissimo in fase difensiva, non disdegna le scorribande sulla fascia sinistra, ottimali per dare supporto a Disanto e creare così un 2 contro 1.

BACCIARDI 7. Partita di sostanza per il centrocampista unionista, vero e proprio motorino del centrocampo, lotta su ogni pallone e si dimostra fondamentale in fase di chiusura su dei potenziali passaggi pericolosi degli avversari. DAL 72’ MASINI 6,5. Entra molto bene in gara, recupera parecchi palloni che scarica per gli esterni o per la punta.

SABELLI 8. Conclusione chirurgica del centrocampista biancorosso che al 26’, dopo un rimpallo, si trova la palla sui piedi dentro l’area di rigore ed è bravissimo a metterla di destro con un diagonale sul secondo palo, alle spalle del portiere avversario. DAL 72’ FIORANI 6,5. Entra bene nel match e trova ottime linee di passaggio per le punte.

DISANTO 8. Gol da 30 metri per il numero 10 biancorosso, che dopo una parata dell’estremo difensore avversario su un tiro di Sacchini, si trova la palla tra i piedi e con un tiro perfetto trova la rete, sfruttando la posizione fuori dai pali del portiere.

REGOLI 7. Viene servito poco dai suoi compagni, che preferiscono trovare tracce verticali per Disanto, ma quando si accentra pulisce benissimo palloni complicati e trova quasi sempre delle linee di passaggio utili. Viene sostituito per far spazio al neo acquisto Malva. DALL’80’ MALVA 8. Ci mette solo 7 minuti per trovare il suo primo gol in biancorosso, dopo una ripartenza viene servito con i giri giusti da Marzierli, e con il sinistro buca il portiere avversario, uscito per contrastarlo.

RICCOBONO 7. Si muove in maniera ottima tra le linee e pulisce bene molti palloni. Non è la partita più facile per lui a causa della pioggia, ma risulta pienamente sufficiente. Viene sostituito per il passaggio al 4-3-3. DAL 54’ SACCHINI 9. Azione personale del centrocampista biancorosso che, dopo aver saltato due uomini, prova il tiro dal limite dell’area, che deviato si spegne alle spalle dell’incolpevole portiere avversario. Fa doppietta all’89’ grazie ad un pallone messo in mezzo da Marzierli che Malva non colpisce, la palla poi rallenta a causa del terreno bagnato e per lui è un gioco da ragazzi concludere in rete.

MARZIERLI 9. Dopo un eccellente cross di Guerrini è bravissimo ad attaccare l’area e a concludere con un colpo di testa chirurgico che si insacca nell’angolo basso di destra al 41’: nulla può l’estremo difensore avversario. All’87’ mette un pallone con i giri giusti per Malva e due minuti dopo serve un altro assist, questa volta per Sacchini.

MISTER INDIANI 10. Prepara la partita con un 4-2-3-1 a trazione offensiva, con Riccobono trequartista e Disanto e Regoli rispettivamente sulla fascia sinistra e sulla destra. La scelta è azzeccata, perché alla lunga la continua pressione sul portatore palla avversario manda in confusione gli ospiti, costretti a scaricare il pallone alle punte senza poter ragionare. Al 55’ sostituisce Riccobono per Sacchini, passando così ad un 4-3-3; dopo il gol del 3-0 prima e del 4-0 poi, incita la squadra ad attaccare ancora, i suoi ragazzi lo seguiranno e saranno altre due le reti, facendo finire la partita 6-0.