GROSSETO – Sempre più belli i numeri del campionato del Grifone dopo il 6-0 casalingo al Cannara. Sei reti segnate con clean sheet che dilatano il bottino complessivo dei gol in attivo e la differenza rispetto a quelli in passivo, per una media di oltre due centri a gara (foto di Paolo Orlando). Ma alla crescita statistica c’è, parallela, quella della qualità del gruppo come dei singoli, con Marzierli e Sabelli sempre più concreti, sostenuti da un gruppo che non disdegna il tocco in rete. Esemplare il caso del nuovo entrato Malva, ispirato proprio dal capitano grossetano per un gol che non cambia sostanzialmente un match ormai avviato alla gloria, ma lo rende ancora più bello, oltre a far sperare per il prosieguo del campionato.

guarda tutte le foto 99



Goleada al Cannara: Grosseto a più nove

Dietro, le concorrenti sono sempre più lontane: sia Tau che Seravezza non vanno oltre il segno X e perdono terreno; relativamente meno lontana la quarta Foligno, autrice di un tris vincente fra le mura amiche. Si affaccia in zona playoff la Terranuova Traiana grazie ad una rete-acuto a spese dell’altra maremmana Follonica Gavorrano.

La classifica:

Grosseto 53 punti; Tau Altopascio 44; Seravezza 41; Foligno 39; Terranuova Traiana 35; Prato 33; Scandicci, Siena 29; Ghiviborgo 28; San Donato Tavarnelle 26; Sporting Trestina, Orvietana, Aquila Montevarchi 24; Follonica Gavorrano, Camaiore 23; Sansepolcro 15; Poggibonsi 14; Cannara 11.