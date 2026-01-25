GROSSETO – Mai così prolifico come da molti anni il Grosseto che maltratta l’ultima cantar nella 21esima di campionato (foto di Paolo Orlando). Un 6-0 casalingo che esaurisce gli applausi del pubblico del Carlo Zecchini e fuga eventuali dubbi sul valore di una rosa che in questa pur bellissima stagione ha vinto spesso di misura e con qualche batticuore.

Quasi tutto facile invece contro il team di Romeo, rafforzato dal mercato invernale e pronto a mettere in difficoltà i torelli. Apre le danze Sabelli al 26′, mentre bomber Marzierli raddoppia poco prima del riposo per poi riciclarsi due volte come uomo assist nella ripresa. Dopo il riposo Sacchini mette a segno una doppietta irresistibile, intervallata dall’acuto di Disanto, di nuovo a segno dopo la scorsa settimana, e del nuovo arrivato Malva.

In una domenica perfetta, mezzi passi falsi di Tau Altopascio e Seravezza, che pareggiano e scivolano a meno nove e a meno dodici.

GROSSETO: Marcu, Sabelli, Marzierli, Disanto, Riccobono, Bacciardi, Montini, Gonnelli, Brenna, Guerrini, Regoli. A disposizione. Romagnoli, Masini, Sacchini, Benedetti, Ampollini, Malva, Fiorani, Ciraudo, D’Ancona. All. Indiani.

CANNARA: Vassallo, Vergara, Cardoni, Gueye, Fracassini, Fumanti G., Gnazale, Farneti, Leveh, Iacullo. Mancini R.. A disposizione: Stacchiotti, Lupi, Mancini G., Porzi, Montero, Fioretti, Fumanti F., Bosco, Labonia. All. Romeo.

ARBITRO: Gianni di Reggio Emilia; assistenti Dri di Reggio Emilia e Ben Marga di Bologna.

MARCATORI: 26′ Sabelli, 41′ Marzierli, 24′ st e 45′ st Sacchini, 27′ st Disanto, 42′ st Malva.

NOTE: circa 1200 spettatori.