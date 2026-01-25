FOLLONICA – “Verità e Giustizia per Giulio Regeni. 25/01/2016 – 25/01/2026. 10 anni senza Giulio, 10 anni senza verità, 10 anni senza giustizia”.

«Sono passati dieci anni dall’uccisione di Giulio Regeni, ricercatore italiano dell’Università di Cambridge, scomparso al Cairo il 25 gennaio 2016 – così si legge nella nota del Pd di Follonica – e ritrovato senza vita pochi giorni dopo, il 3 febbraio. Sul suo corpo c’erano segni evidenti di torture prolungate, incompatibili con qualsiasi versione ufficiale che parlasse di un evento accidentale o di criminalità comune. Giulio stava conducendo una ricerca sui sindacati indipendenti egiziani. Studiava il lavoro, i diritti, le condizioni delle persone più vulnerabili. Per questo è stato arrestato, torturato e ucciso. Le responsabilità degli apparati di sicurezza egiziani sono state indicate da inchieste giornalistiche e dalla magistratura italiana, ma a dieci anni di distanza la verità completa e la giustizia non sono ancora state raggiunte. Il processo avviato in Italia contro quattro ufficiali dei servizi di sicurezza egiziani rappresenta un passo fondamentale, ma resta ostacolato dalla mancata collaborazione delle autorità egiziane. Nel frattempo, la famiglia Regeni non ha mai smesso di chiedere ciò che dovrebbe essere scontato in uno Stato di diritto: sapere chi ha fatto cosa e perché».