Foto di repertorio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Weekend amaro per le prime squadre dell’Hc Castiglione, mentre sorridono le due rose giovanili in pista. In serie A1 sconfitta per 7-3 contro il Circolo Pattinatori n un derby nervoso, con il Castiglione che paga a caro prezzo i troppi cartellini blu, tre in totale, e non sfrutta il rosso diretto a Sillero che colpisce con una steccata al volto Lasorsa ed è espulso dopo poco più di tre minuti e mezzo dall’inizio. Il Grosseto, seppur reduce dalla sconfitta in Coppa Italia a Viareggio, è decisamente in forma e con una panchina più lunga: nei biancocelesti fuori Cabella per infortunio e Maldini per squalifica. Pronti via e dopo due minuti Barragan sulla scivolata di Esquibel s’invola sulla sinistra e davanti a Saitta lo infila per l’1-0. Sillero commette una grossa ingenuità e alza la stecca sulla penetrazione di Lasorsa e lo prende sul viso: per l’arbitro è rosso diretto. Il Castiglione però non sfrutta i 4′ di power play, e anzi rischia di prendere il secondo gol. Barragan è steso in area da Cabiddu, Saitta para il rigore a Paghi. Il 2-0 biancorosso dopo metà tempo. Paghi tira da metà pista e il tocco di Vargas inganna il portiere con la pallina all’angolino, 2-0 Grosseto. Al 12′ un tiro dalla sua metà pista di Lasorsa colpisce Saavedra sul ginocchio sinistro, e il capitano biancorosso poi non rientrerà più.

Al 18′ Guarguaglini commette fallo in area su Vargas, con l’argentino che questa volta infila il rigore che vale il 3-0. Nel finale un fallo clamoroso su Cabiddu da dietro, si trasforma in un cartellino blu per il castiglionese che protesta e si becca anche un giallo Saitta che va a reclamare anche lui. Ad inizio ripresa al 2′, il portiere Scarso alza le mani contro Lasorsa che si accentra in area, che cade a terra colpito al petto. Per l’arbitro non c’è nulla, e Lasorsa quando poi si rialza, “minaccia” verbalmente il portiere e si becca un cartellino blu appena arrivato in panchina. Il Grosseto ne approfitta e Barbieri in power play segna il 4-0. Vargas in serata mette dentro il 5-0 con il Castiglione sbilanciato. Anche Guarguaglini si prende un cartellino blu fallo su Barbieri. La gara si placa e il castiglione riesce ad uscire dal guscio. Esquibel gira da centro area un passaggio di Cabiddu e batte Scarso, 5-1. Barragan da destra segna il 6-1. Due minuti dopo Esquibel in penetrazione centrale fa doppietta per il 6-2.Paghi in contropiede mette dentro il 7-2 e Escobar, anche lui ferito al volto, in alza e schiaccia centrale batte Peruzzi Squarcia per il definitivo 7-3.

A1 Cp Grosseto-Blue Factor Castiglione 7-3

CP GROSSETO: Franco Vicente Scarso Granados, Luca Peruzzi Squarcia; Matias Emanuel Sillero Candanedo, Pablo Nelson Saavedra, Filippo Schiavo, Stefano Paghi, Joaquin Alejandro Vargas Selafia, Nicolas Barbieri, Mattia Giabbani, Francisco Barragan. All. Massimo Mariotti.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, Gabriele Irace; Federico Asta, Diego Bracali, Diego Guarguaglini, Filippo Montauti, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Alberto Cabiddu, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Massimo Bracali.

ARBITRI: Davide Marcolin di Luisiana (Vicenza) e Giacomo Vischio di Thiene.

RETI: pt (3-0) 2’26 Barragan (G), 12’47 e 18’17 rig. Vargas (G); st 3’56 Barbieri (G), 6’33 Vargas (G), 14’47 Esquibel (C), 15’38 Barragan (G), 17’37 Esquibel (C), 19’53 Paghi (G), 21’46 Escobar (C).

NOTE: cartellino rosso per Sillero al 3’49 pt.

Serie A1 – 15a giornata 21/24/ 25 gennaio 2026

Forte dei Marmi-Indeco Afp Giovinazzo 3-3

Tr Azzurra Novara-Cgc Viareggio 2-5

Cp Grosseto-Blue Factor Castiglione 7-3

Innocenti Cos. Follonica-Trissino 25/1

Bcc Centropadana Lodi-Ubroker Bassano 25/1

Breganze-Sarzana 4/2

Why Sport Valdagno-Teamservicecar Hrc Monza 24/2

La classifica

Bassano (15) 36 punti; Trissino (15), Cgc Viareggio (16) 35; AW Lodi (15) 32; Valdagno (14) 29; Hrc Monza (15), Cp Grosseto (16) 27; Follonica (15) 22; Sarzana (15) 21; Forte dei Marmi (16) 14; Azzurra Novara (16) 9; Afp Giovinazzo (15) 8; Castiglione (16) 7; Breganze (15) 3

Quarti di finale Coppa Italia – solo andata

Cgc Viareggio-Cp Grosseto 5-1

Why Sport Valdagno-Bcc Centropadona Lodi 7-3

Ubroker Bassano-Teamservicecar Hrc Monza 27/01

Mercoledì 28 gennaio – pala Dante ore 20.45

Trissino-Innocenti Cos. Follonica

In serie A2 la Blue Factor si butta via a pochi secondi dalla fine e incassa la sconfitta per 5-4 al Capannino contro l’Iren Follonica. Partita dai due volti: nel primo tempo gli azzurri di Gucci comandano con il Castiglione che non trova continuità; nella ripresa la rimonta dei biancocelesti di Federico Paghi e la clamorosa sconfitta nell’ultimo tiro a pochi secondi dalla fine. Il Follonica va sul 2-0 con i gol di Galgani e Talarico; Piro accorcia ma Fabbri riporta avanti di due i suoi per il 3-1 che manda le squadre al riposo. Nel secondo tempo il Castiglione sembra più deciso e rimane attaccato al Follonica. Santoni fa 3-2, poi Saitta segna il 4-2. In tre minuti ancora Santoni e il tocco di Nerozzi valgono il 4-4. Quando il pari sembra ormai scritto, il Castiglione perde una pallina sanguinosa in attacco e in contropiede Fabbri in diagonale da destra, trova la deviazione di un difensore che mette fuori causa il portiere per il 5-4 del Follonica.

A2 Iren Follonica-Blue Factor Castiglione 5-4

IREN FOLLONICA: Alessandro Rubega, (Elia Riva); Alessandro Saitta, Alessandro Agresti, Edoardo Fabbri, Gabriele Talarico, Luca Esposto, Mattia Malvezzi, Filippo Galgani. All. Carlo Gucci.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Mattia Piro, Matteo Faelli, Tommaso Bracali, Michele Nerozzi, Brando Santoni, Giulio Donnini, Andrea Montauti, Luigi Brunelli. All. Federico Paghi.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (3-1) 4’02 Galgani (F), 7’52 Talarico (F), 14’20 Piro (C), 15’04 Fabbri (F); st 5’25 Santoni (C), 8’37 Saitta (F), 9’51 Santoni (C), 12’52 Nerozzi (C), 24’42 Fabbri (F).

Serie A2 – girone B – 8a giornata 24 gennaio 2026

Rh Scandiano-Sarzana 3-0

Mgm Remaplast Eboli-Rotellistica Camaiore 2-4

Newco Roller Matera-Nova Medicea Viareggio 4-2

Iren Follonica-Blue Factor Castiglione 5-4

Spv Viareggio-Forte dei Marmi 11/4

La classifica

Forte dei Marmi (9) 24 punti; Rot.ca Camaiore (8) 21; Rh Scandiano (8), Roller Matera (9) 18; Pumas Viareggio (8) 12; Spv Viareggio (8) 9; Cresh Eboli (8), Sarzana (8), Castiglione (8) 6; Follonica (8) 3

Troppa Blue Factor per il Follonica nel sesto turno del campionato Under 19, per un bel 10-2 corsaro. Al Capannino l’equilibrio c’è sostanzialmente nel primo tempo, poi nella ripresa il Castiglione rompe gli ormeggi e allunga fino al definitivo 10-2. Botta e risposta con i gol di Donnini e Talarico, poi la doppietta di Diego Bracali inframezzata dal gol di Donnini portano i castiglionesi sul 4-1 con Talarico che accorcia nel finale di frazione per il 4-2. Nella ripresa diventa di fatto un monologo per la Blue Factor che segna a raffica. Alla fine poker per Diego Bracali, doppiette per Giulio Donnini e Riccardo Biancucci e gol per Tommaso Bracali e Lorenzo Turbanti.

U19 Follonica-Blue Factor Castiglione 2-10

FOLLONICA: Flavio del Viva, Roberto del Viva; Alessandro Frare, Leonardo Mai, mattia Malvezzi, Andrea Barbato, Riccardo Marengo, Elias Muzaqi, Edoardo Bianchi, Gabriele Talarico. All. Alessandro del Viva.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Samaal Shareef; Tommaso Bracali, Lorenzo Rosadini, Federico Asta, Abramo Bechini, Lorenzo Turbanti, Giulio Donnini, Riccardo Biancucci, Diego Bracali. All. Michele Nerozzi.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (2-4) 5’09 Donnini (C), 8’58 Talarico (F), 12’33 Biancucci (C), 14’30 e 19’15 D.Bracali (C), 19’30 Talarico (F); st 1’23 D.Bracali (C), 1’59 Donnini (C), 2’52 rig. D.Bracali (C), 14’36 Biancucci (C), 17’41 Turbanti (C), 18’03 T.Bracali (C).

Under 19 zona 4 – 6a giornata 22/23 gennaio 2026

Spv Viareggio-Versilia H.Forte Rinv.

Follonica-Blue Factor Castiglione 2-10

Pumas Ancora Viareggio-Cgc Viareggio 13-3

La classifica

Pumas Viareggio (6) 16 punti; Forte dei Marmi (5) 13; Castiglione (6) 9; Spv Viareggio (5), Cgc Viareggio (6) 6; Follonica (6) 0

Derby combattuto quello tra gli Under 15 La Scala Castiglione e la Bluoptik Follonica, con la capolista che alla fine la spunta per 3-1. I biancocelesti fanno la partita ma non sfondano provando azioni personali. Il vantaggio locale a fil di sirena del primo tempo con Giabbani che davanti al portiere ribadisce in gol. Ad inizio del secondo tempo ancora Giabbani segna il 2-0 e Pucillo a metà tempo mette dentro il 3-0. La rete di Moda sembra riaprire la gara ma la squadra di Achilli controlla e rimane solitaria in vetta alla classifica a punteggio pieno.

U15 La Scala Castiglione-Bluoptik Follonica 3-1

LA SCALA CASTIGLIONE: Michele De Salvatore, Andrea Asta; Filippo Giabbani, Massimo Stoduto, Nicholas Bacci, Mirko Pucillo, Mattia Sforzi, Filippo Bagnoli. All. Michele Achilli.

BLUOPTIK FOLLONICA: Nicola Mutti, (Maichol Righini); Niccolò Moda, Niccolò Federico Tarassi, Cristian Donati, Matteo Tonarelli, Mirco Biagini, Martina Cupido, Federico Azzempamber. All. Fabio Bellan.

ARBITRO: Pier Francesco Montomoli di Grosseto.

RETI: pt (1-0) 19’59 Giabbani (C); st 1’47 Giabbani (C), 9’06 Pucillo (C), 13’04 Moda (F).

Under 15 zona 4 – 12a giornata 24 gennaio

Spv Viareggio-Sarzana A 0-12

La Scala Castiglione-Bluoptik Follonica 3-1

Rotellistica Camaiore-Cgc Viareggio 14/2

Siena-Forte dei Marmi 7-7

Sarzana B-Cp Grosseto A 5-11

Startit Prato-Cp Grosseto B 0-2

La classifica

Castiglione (12) 36 punti; Sarzana A (12) 33; Cp Grosseto A (12), Cgc Viareggio (11) 25; Follonica (12) 22; R.a Camaiore (11) 19; Sarzana B (12) 15; Prato (12) 12; Spv Viareggio (12) 7; Siena (12) 6; Forte Marmi (12) 5; Cp Grosseto B (12) 3