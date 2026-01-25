GROSSETO -L’ASD GiovaniCalciatori Grosseto annuncia l’avvio di un nuovo progetto di avviamento al calcio dedicato ai bambini nati negli anni 2018, 2019 e 2020. L’iniziativa prenderà il via nei mesi di gennaio e febbraio e sarà realizzata con il supporto e la sinergia dell’ASD Fossombroni.

Il progetto nasce con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli al mondo del calcio attraverso un’attività ludico-motoria strutturata, pensata per favorire la crescita sportiva, la socializzazione e il divertimento in un ambiente sicuro e qualificato.

La partecipazione è gratuita; è richiesto esclusivamente un contributo di 20 euro, comprensivo di assicurazione e maglietta ufficiale. Gli allenamenti si svolgeranno due volte a settimana, nei giorni di martedì e giovedì, dalle 17:00 alle 18:30 al Campo Zauli.

Al termine del periodo di prova, previsto per la fine di febbraio, le famiglie potranno decidere liberamente se proseguire l’attività sportiva, partecipando alle attività federali e alle ulteriori iniziative proposte dalla Società.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Silvio al 348 3804667 ed Elena al 340 5131876.

L’ASD GiovaniCalciatori Grosseto conferma così il proprio impegno nella promozione dello sport giovanile e nella formazione dei più piccoli, ponendo al centro i valori educativi del calcio.