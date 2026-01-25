ORBETELLO – Ieri mattina all’oratorio Sant’Antonio di Orbetello si è svolta l’assemblea pubblica promossa dal Comitato civico Orbetello Bene Comune, convocata per fare chiarezza sulla situazione dell’area ex Sitoco, tema tornato al centro del dibattito cittadino dopo dichiarazioni contrastanti sullo stato delle bonifiche e sulle prospettive future del sito.

L’incontro aveva come obiettivo principale quello di informare i cittadini sugli iter di bonifica avviati, interrotti o mai completati, oltre che sul destino delle risorse economiche disponibili in passato e successivamente venute meno. Un’esigenza di trasparenza ribadita fin dall’apertura dei lavori dalla presidente del Comitato Paola Velasco e dal consigliere Enrico Tellini.

Istituzioni invitate, presenti e assenti

Orbetello Bene Comune ha esteso l’invito a un ampio numero di istituzioni e soggetti coinvolti: dai parlamentari del territorio al Comune di Orbetello, dalla Regione Toscana ai ministeri competenti, fino alla Provincia di Grosseto e all’attuale proprietà dell’area, Laguna Azzurra Srl.

Hanno risposto all’invito l’onorevole Marco Simiani e la Provincia di Grosseto, rappresentata dal vicepresidente Bisconti.

Le preoccupazioni dei cittadini: ambiente e salute

Ampio spazio è stato lasciato agli interventi dei cittadini, che hanno espresso forti preoccupazioni per il possibile inquinamento della laguna di Orbetello e per le ricadute sulla salute pubblica, in particolare per i residenti della frazione di Orbetello Scalo. Un confronto serrato, durante il quale sono state rivolte domande puntuali alle istituzioni presenti e richiesti chiarimenti su indagini ambientali, responsabilità e tempi.

L’ordine del giorno approvato all’unanimità

Al termine della discussione, il Consiglio direttivo del Comitato ha sottoposto all’assemblea un articolato ordine del giorno, approvato all’unanimità, che chiede agli enti competenti di fare piena luce su diversi aspetti cruciali.

Tra i punti principali figurano la richiesta di chiarezza sulle analisi dei reflui e dei sedimenti, la definizione puntuale delle responsabilità tra parte pubblica e privata nella bonifica, e la verifica degli obblighi della società Laguna Azzurra Srl, indicata in alcuni atti come in stato di liquidazione.

Il Comitato chiede inoltre di sapere quale sarebbe il destino dell’area nel caso in cui la società venisse liquidata prima della conclusione degli interventi dovuti.

Particolare attenzione viene posta anche sulla perdita del finanziamento da circa 30 milioni di euro, con la richiesta di conoscere tempi e modalità per la ricostituzione delle risorse, e sulla possibilità di affidare l’intera bonifica a un commissario ad acta, vista la complessità dell’intervento.

No all’edilizia privata e richiesta di un impegno politico forte

Ribadita la posizione già espressa in passato dal Comitato: nell’area ex Sitoco non deve essere prevista edilizia privata, in coerenza con il progetto di rigenerazione urbana immaginato per Orbetello.

Tra le richieste anche un incontro con i membri della Commissione parlamentare Ecomafie, in occasione del sopralluogo previsto a febbraio, e un appello diretto al sindaco di Orbetello affinché si faccia promotore di un movimento politico e istituzionale capace di riportare l’attenzione nazionale sulla vicenda e favorire lo sblocco dei fondi necessari.

L’invio del documento agli enti competenti

L’ordine del giorno sarà ora trasmesso a Ministero dell’Ambiente, Ministero della Salute, Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comuni interessati, enti tecnici e sanitari, oltre ai parlamentari coinvolti.

Per il Comitato Orbetello Bene Comune, la bonifica dell’area ex Sitoco resta una priorità ambientale, sanitaria e sociale non più rinviabile, che richiede risposte chiare e tempi certi.