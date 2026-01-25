BAGNO DI GAVORRANO – Con un gol dalla distanza nella prima frazione la Terranuova Traiana batte il Follonica Gavorrano per 1-0, al termine comunque di una gara avara di occasioni.

Dopo due minuti di gioco la Terranuova trova la via della rete, ma la bandierina era già alzata per un fuorigioco. Nei primi 15′ di gioco è comunque il Follonica Gavorrano a tenere maggiormente il pallino del gioco, anche se le condizioni del terreno non permettono di giocare con qualità.

Al 26′ Maurizi riceve palla e calcia di prima intenzione da posizione defilata, la palla termina lontana dallo specchio.

Al 34′ la Terranuova Traiana passa in vantaggio: Innocenti riceve palla sulla propria trequarti, si aggiusta la palla e lascia partire un bolide su cui Tognetti non può nulla, portando avanti i padroni di casa.

Tanti calcioni e poca precisione tra i 22 giocatori in campo, con la prima frazione che è tutta qui ma con il risultato che premia la Terranuova Traiana.

La ripresa si apre con una buona occasione per Bruni, la cui conclusione viene però smorzata e termina docile tra le braccia di Tognetti.

Al 4′ Simonti si invola sulla sinistra e costruisce un’ottima occasione, arrivando al tiro ma trovando pronto l’estremo difensore biancorossoblù.

Al 14′ si rende pericoloso anche il Follonica Gavorrano, Marino colpisce di testa ma spedisce alto sopra la traversa.

Passata la mezz’ora i padroni di casa ci provano su calcio d’angolo, ma il Follonica Gavorrano si salva dopo un colpo di testa ribattuto. Dall’altra parte Presta recupera un bel pallone e si invola verso l’area avversaria, ma la difesa lo contiene e non riesce a concludere.

L’arbitro assegna poi 7 minuti di recupero, durante i quali arriva un colpo di testa di Giordani che termina di poco a lato. Ci prova anche Iacoponi con un tiro velenoso che si spegne a lato.

È l’ultima occasione del match, che termina sull’1-0 per la Terranuova Traiana.

TERRANUOVA TRAIANA: Pagnini, Simonti (37′ st Tassi), Cioce (41′ st Cardo), Innocenti (21′ st Degl’Innocenti), Bruni (23′ st Boccardi), Senzamici, Saltalamacchia, Mannella, Marini, Fantoni (12′ st Iaiunese), Benucci. A disposizione: Rosadi, Bargellini, Lamaj, Verdini. All. Becattini.

FOLLONICA GAVORRANO: Tognetti, Bernardini, Matteucci (32′ st Bucci), Marino, Maurizi (30′ st Iacoponi), Fremura, Proietti, Drapelli (7′ st Pescicani), Likaxhiu (13′ st Presta), Arrighi (7′ st Masoni), Giordani. A disposizione: Poggiolini, Pimpinelli, Gaglio, Calvi. All. Brando.

ARBITRO: Andrea Santeramo di Monza. Ass.ti: Alessandro Rastelli e Davide Rontani di Firenze.

MARCATORI: 34′ Innocenti.

NOTE: ammoniti Becattini (all. Terranuova Traiana), Arrighi, Giordani, Drapelli, Senzamici. recuperi 1+7.