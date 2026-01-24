GROSSETO – Domenica alle 18 sulla pista “Mario Parri” di via Mercurio tornano a esibirsi i ragazzi del Circolo Pattinatori Grosseto, allenati da Marco Zanobi, nel terzo turno del campionato di serie B. Rivale del giorno il Pumas Viareggio, che ha chiesto un’inversione di campo rispetto al calendario originario. Per la compagine grossetana si tratta di un impegno importante in quanto i versiliesi hanno gli stessi punti in classifica (sei, con due vittorie e una sconfitta) e un successo lancerebbe i biancorossi verso l’alto.

“Ci aspetta una partitaccia – ha detto Zanobi – il Pumas è un quintetto con ottime individualità. Contiamo però di fare una buona prestazione e portare a casa un buon risultato”.

Il tecnico dovrà fare a meno di Mattia Giabbani e anche per questo non potrà contare sull’apporto di Alessandro Bardini. Questi i convocati: Squarcia, Saletti, Bianchi, Emanuele Perfetti, Lorenzo Perfetti, Cardi, Bruzzi, Giusti, Civitarese e Muntean.