GROSSETO – «Chiudere il dormitorio di via De Amicis è una scelta politica contro i poveri»: ad affermarlo è il circolo di Rifondazione Comunista “Vittorio Stefanini” di Grosseto, che interviene con una nota dura contro la decisione dell’amministrazione comunale di interrompere l’attività di uno dei principali presìdi cittadini di accoglienza per le persone senza fissa dimora.

Per Rifondazione si tratta di una decisione «grave e irresponsabile», assunta nel pieno dell’inverno, quando le basse temperature rendono la vita in strada un rischio concreto per la salute e, nei casi più estremi, per la sopravvivenza. Non una semplice riorganizzazione dei servizi, ma «un vero e proprio atto di abbandono sociale», che colpisce i soggetti più fragili.

Il circolo richiama il contesto generale della città, segnata – sottolinea – da una crescente emergenza abitativa: sfratti in aumento, affitti sempre meno accessibili, carenza di alloggi di edilizia popolare e un numero crescente di persone che scivolano nella povertà assoluta. In questo quadro, la chiusura del dormitorio viene definita «ancora più incomprensibile».

Nel mirino di Rifondazione comunista finiscono anche le scelte di bilancio dell’amministrazione. Secondo quanto riportato nella nota, dagli atti ufficiali emergerebbe una spesa superiore ai 600mila euro per la comunicazione istituzionale, tra ufficio stampa, campagne promozionali e attività legate all’immagine dell’ente. «Seicentomila euro per la propaganda – afferma il circolo – mentre non si trovano le risorse per garantire un letto e una coperta a chi vive per strada».

Una contrapposizione che, per Rifondazione, evidenzia una linea politica precisa: «Si finanzia l’immagine e si taglia il welfare», nonostante l’esistenza di fondi comunali, regionali e nazionali destinati al contrasto alla povertà e all’inclusione sociale, dal Fondo sociale regionale ai Piani di zona, fino alle risorse del Pnrr.

Il circolo respinge anche l’idea che la riduzione dei servizi sociali possa essere collegata a un aumento della sicurezza urbana. «Lasciare le persone in strada non aumenta la sicurezza – si legge – ma produce esclusione, disagio e tensioni sociali».

Da qui la richiesta finale: il ripristino immediato del dormitorio di via De Amicis e una diversa scala di priorità nell’utilizzo delle risorse pubbliche, da destinare «ai bisogni reali della città e non alla propaganda politica». Per Rifondazione comunista, «una comunità civile si giudica da come tratta gli ultimi, non da quanto spende per raccontarsi».