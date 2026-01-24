GROSSETO – Il Circolo Pattinatori 1951 fa suo, come da pronostico, il derby maremmano con il Castiglione. All’impianto di via Mercurio il quintetto guidato da Massimo Mariotti ha superato 7-3, con tre reti nel primo tempo e quattro nel secondo, i cugini della Blue Factor, che nulla hanno potuto, anche se hanno avuto il merito di non mollare fino alla fine (foto u&emmediggì).

La prima delle tre reti della prima frazione arriva al 3′ Barragan si fa tutta la metà campo e poi batte Saitta. Al 4′ Matia Sillero si vede sventolare sotto il naso un rosso, che costerà una squalifica all’argentino per la trasferta di Bassano. Nonostante l’inferiorità numerica, il C.P. si guadagna un’occasione per il raddoppio per un fallo in area su Barragan. Michael Saitta ferma però con i gambali il tiro di rigore di Stefano Paghi. In power play, Castiglione mette maggiormente in difficoltà i cugini grossetani e Scarso deve compiere una doppia parata per evitare il pareggio. Al 13′ il Cp trova il 2-0: tiro dalla distanza di Paghi e deviazione vincente, con la punta della stecca di Vargas. Al 15′ ci prova Escobar ma Scarso para a terra e un minuto dopo il portiere devia il tiro dalla distanza di Lasorsa. Barbieri mette di poco fuori. Nel giro di pochi secondi, al 17′, è Paghi che tenta due volte di allungare il bottino, ma senza fortuna. Al 18′ Saitta ferma con il corpo il tentativo defilato di Vargas.

Per il fallo di Guarguaglini, a 6’44 dalla fine, su Vargas, il Grosseto va sul dischetto con lo stesso Vargas che infila sul palo alla destra del portiere.

A 5’40 Vargas sfiora la terza rete personale. Negli ultimi due minuti i biancorossi giocano con l’uomo in più dopo l’espulsione di Cabiddu, ma Saitta sventa il tentativo di Barbieri.

Al 2′ della ripresa viene espulso Cabiddu per due minuti e proprio allo scadere del power play Barbieri mette al sette di Saitta. Al 7′ arriva il pokerissimo del C.P. firmato da Vargas, autore di una tripletta, che tocca in corsa un assist perfetto di Barbieri dalla destra. Al 12′ arriva il primo gol della Blue Factor, segnata da Esquibel, che riprende la respinta di Scarso sul tentativo di Escobar. Barragan ristabilisce immediatamente le distanze con il secondo gol di Barragan che parte dalla propria metà campo e mette in rete anticipando l’uscita di Saitta. Al 18′, con uno slalom in area Esquibel mette a segno il 6-2, ma Stefano Paghi firma il 7-2 dopo il triangolo con Vargas. Il Castiglione non molla e trova anche il terzo gol con la deviazione volante di Escobar che batte Luca Squarcia, uno dei giovani utilizzati in questo match, insieme a Mattia Giabbani. Da segnalare che il capitano Saavedra, colpito al ginocchio nella prima parte di gara, è rimasto in panchina per tutta la ripresa.

Circolo Pattinatori Grosseto-Blue Factor Castiglione 7-3

C.P. GROSSETO: Scarso, Squarcia; Saavedra, Sillero, Schiavo, Vargas, Barbieri, Giabbani, Barragan. All. Massimo Mariotti.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Saitta, Irace; Asta, Bracali, Guarguaglini, Montauti, Esquibel, Cabiddu, Lasorsa, Escobar. All. Massimo Bracali.

ARBITRI: Davide Marcolin, Giacomo Vischio.

RETI: nel p.t. 2’26 Barragan, 12’47 Vargas, 18’17 Vargas; nel s.t. 3’56 Barbieri, 6’33 Vargas, 14’47 Esquibel, 19’53 Paghi, 21’46 Escobar.

NOTE: espulsione definitiva a Sillero a 4’49 p.t.; espulsione 2′ Cabiddu nel p.t., Lasorsa, Guarguaglini nel s.t. Ammonizioni Saitta, mister Bracali.