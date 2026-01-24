Foto di repertorio

GROSSETO – Prima contro ultima nella ventunesima di campionato, con il Grosseto che darà battaglia alla cenerentola Cannara al Carlo Zecchini (foto d’archivio di Paolo Orlando).

“Cannara? Difficile come tutte – ha detto mister Indiani – non si sono ancora arresi questi, in dieci giorni hanno acquistato sei giocatori. Difficile come tutte, come quella di Montevarchi, Foligno ch andò male, come le prossime quattordici…Quando ci sarà quasi la matematica dirò che ce l’abbiamo fatta. Testa bassa e più punti possibili. Cinquanta punti su sessanta disponibili? Non li avevo mai fatti, figuriamoci, sono super soddisfatto, ma con cinquanta punti non sono promosso in C, mancano ancora diversi punti. Lo scopo è questo: vediamo di raggiungere la quota necessaria il prima possibile. Gli avversari non mollano assolutamente, come è giusto che sia”.

Indiani commenta le sette sconfitte consecutive dei rivali: “Più pericoloso che mai. I nuovi acquisti sono indicativi, devono far rizzare le orecchie bene bene: perché nell’opinione pubblica se il fanalino di coda continua ad acquistare vuol dire che ci crede sempre. Poi dipende molto da noi, dubito che verranno qui e dimostreranno di esser migliori di noi. Ma nella partita singola… ai ragazzi ho detto della terza di ritorno dell’anno scorso, Livorno-Fezzanese, stessa situazione di domani. Al 20′ eravamo 0-2, il che significa aver aggredito la partita pensando che fosse già tutto facile, poi ce la facemmo ugualmente ma mi spiacerebbe andare sullo 0-2 per non aver aggredito la partita nel modo giusto. Malva è un’operazione fatta intelligentemente dalla società, è un 2004 che può avere prospettive. Stando a Livorno no, ma credo possa aver prospettive anche n campionato superiore”.

Convocati Ampollini, Bacciardi, Benedetti, Brenna, Ciraudo, D’Ancona, Disanto, Fiorani, Gonnelli, Guerrini, Italiano, il nuovo arrivato Malva, Marcu, Marzierli, Masini, Montini, Regoli, Riccobono, Romagnoli, Sabelli e Sacchini.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 14,30 al Carlo Zecchini.

Il programma e gli arbitri della 21esima giornata del girone E:

Fulgens Foligno-Sporting Trestina (Pina di Como)

Ghiviborgo-Orvietana (Dell’Oro di Sondrio)

Prato-Tau Altopascio (Pica di Roma 1)

San Donato Tavarnelle-Camaiore (Riahi di Lovere)

Seravezza Pozzi-Aquila Montevarchi (Carrisi di Padova)

Siena-Scandicci (Tuderti di Reggio Emilia)

Terranuova Traiana-Follonica Gavorrano (Santeramo di Monza)

Grosseto-Cannara (Giannì di Reggio Emilia)

Sansepolcro-Poggibonsi (De Angelis di Nocera Inferiore)

La classifica:

Grosseto 50 punti; Tau Altopascio 43; Seravezza 40; Foligno 36; Prato, Terranuova Traiana 32; Siena 29; Ghiviborgo 27; Scandicci, San Donato Tavarnelle 26; Sporting Trestina 24; Orvietana, Follonica Gavorrano, Aquila Montevarchi 23; Camaiore 20; Sansepolcro 14; Poggibonsi 13; Cannara 11.