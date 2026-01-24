GROSSETO – Il fine settimana in Maremma si presenta con tempo prevalentemente nuvoloso e con piogge deboli sparse, senza però fenomeni intensi. Le temperature rimangono piuttosto stabili per il periodo, con massime che si attestano attorno ai 12‑15 °C e minime sui 5 °C.

Sabato 24 gennaio – nuvolosità e piogge deboli

La giornata di sabato sarà caratterizzata da cielo molto nuvoloso o coperto e piogge deboli diffuse per gran parte della provincia. Le precipitazioni saranno più evidenti nelle ore centrali, con qualche acquazzone intermittente possibile soprattutto nella Maremma grossetana.

Le temperature oscilleranno tra circa 5 °C di minima e 14 °C di massima.

Domenica 25 gennaio – nuvolosità persistente

Anche domenica si manterrà un tempo nuvoloso o con nubi sparse, con piogge deboli o brevi rovesci in alcune zone, soprattutto al mattino. La variabilità resta modesta e in serata sono attese schiarite isolate. Le temperature saranno in lieve calo, con massime attorno ai 12 °C e minime attorno ai 5 °C.

Venti e condizioni locali

Il vento sarà generalmente debole o moderato, variabile nei diversi settori della provincia. Sulla costa e nell’arcipelago la nuvolosità potrà risultare più “pesante”, mentre nell’entroterra ci saranno zone con banchi di nebbia nelle ore più fredde della giornata.

Temperature in sintesi

Nord provincia (Follonica, Massa Marittima): minime intorno a 5 °C, massime fino a 14‑15 °C.

Centro (Grosseto capoluogo): simili valori, temperature miti per il periodo.

Zona Amiata: un po’ più fresco, nuvole e piogge residue in quota.

Sud provincia (Orbetello, Monte Argentario): condizioni analoghe con nuvolosità persistente e qualche pioggia leggera.

Le previsioni comune per comune

Fonte: 3BMeteo