MANCIANO – Riduzione dell’orario del Cup e mancata riattivazione di ambulatori specialistici: la lista civica Manciano Idea Comune prende posizione contro la riorganizzazione dei servizi sanitari che interessa il presidio di Manciano, giudicata penalizzante per il territorio e per i cittadini.

Secondo il gruppo civico, le modifiche introdotte colpiscono in modo diretto una comunità già fragile, caratterizzata da distanza dai grandi centri, criticità della viabilità e una popolazione mediamente anziana. Una situazione che renderebbe, al contrario, necessario un rafforzamento della sanità di prossimità.

Dopo aver appreso la notizia, fanno sapere i consiglieri, l’Amministrazione comunale ha scritto alla direzione generale dell’Azienda Asl Toscana Sud Est per chiedere il ripristino dei servizi e ottenere chiarimenti sulle decisioni adottate. Scelte considerate gravi non solo nel merito, ma anche nel metodo, per l’assenza di un confronto preventivo con il territorio interessato.

Per Manciano Idea Comune, la progressiva concentrazione dei servizi sanitari nei centri urbani costieri rappresenta una linea miope e iniqua, che rischia di accentuare le disuguaglianze territoriali. Le difficoltà negli spostamenti e i tempi di percorrenza rendono infatti indispensabile mantenere sportelli e ambulatori nei comuni dell’entroterra.

«Nelle aree interne – sottolinea la lista civica – la riduzione dei servizi sanitari non può essere liquidata come una semplice riorganizzazione: è un arretramento concreto del diritto alla salute». Spostare servizi e sportelli, secondo Manciano Idea Comune, significa aumentare disagi e costi per anziani, persone fragili e famiglie, scaricando sui cittadini il peso di scelte centralistiche.

Da qui la richiesta di rivedere la riorganizzazione e di aprire un confronto serio e trasparente tra Comuni, azienda sanitaria e istituzioni regionali, a partire dalla Regione Toscana. «La sanità territoriale – conclude il gruppo – non può essere sacrificata a logiche che penalizzano chi vive nelle aree interne».