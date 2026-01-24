GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 24 gennaio 2026

Ariete energico: ma oggi più attento all’ambiente.

Toro calmo: giornata di piccoli piaceri.

Gemelli creativo: oggi ti esprimi al meglio.

Cancro affettuoso: sei presenza stabile per chi ami.

Leone generoso: oggi senza aspettarti nulla.

Vergine sensibile: ma oggi anche più dolce.

Bilancia armoniosa: sai come accogliere.

Scorpione intuitivo: capisci ciò che gli altri evitano.

Sagittario allegro: ma oggi più profondo.

Capricorno razionale: ma più aperto al dialogo.

Acquario curioso: oggi ti lasci toccare da ciò che senti.

Pesci, segno del giorno, sarà sensibile, ispirato, profondo: oggi sei un’oasi per chi cerca verità.

Consiglio escursione: raggiungi il Fiume Farma e ascolta il suo scorrere tra rocce e boschi: parla il tuo stesso linguaggio interiore.