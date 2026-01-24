BAGNO DI GAVORRANO – Dopo due partite casalinghe consecutive il Follonica Gavorrano torna a giocare in trasferta. Farà visita domenica alle 14,30, in occasione della quarta giornata del girone di ritorno, alla Terranuova Traiana allenata da Marco Becattini.

Al comunale Mario Matteini le due squadre si confronteranno dopo l’ultimo turno in cui i padroni di casa hanno ottenuto una vittoria esterna sul campo del Cannara per 1-2, mentre i biancorossoblù hanno ottenuto un pareggio casalingo contro il Vivi Altotevere Sansepolcro per 1-1.

La classifica dice che gli aretini stanno disputando un ottimo campionato: si trovano al momento a quota 32 punti, alla pari con il Prato, nell’ultima posizione utile per andare ai play off. Il tutto con nove vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte, 16 gol fatti e 19 subiti.

Per i ragazzi di Lucio Brando la classifica parla al momento di 23 punti conquistati, alla pari con Orvietana e Aquila Montevarchi, in bilico con la pericolosa zona play out, dopo aver vinto sei partite, pareggiate cinque e perse nove, con 23 gol fatti e 30 subiti.

Proprio per questo mister Lucio Brando chiede ai suoi di alzare l’asticella. “Dobbiamo fare tre punti, facendo un gol più dell’avversario – massimizza il tecnico biancorossoblù –. Il calcio funziona così. Noi dobbiamo continuare a lavorare e migliorare tutti i giorni, ripartire a testa bassa rimanendo positivi e cercando di prendere il buono, migliorando in quelle che sono le nostre aree di miglioramento che in questo momento sono tante. Dobbiamo prendere sempre più consapevolezza che abbiamo una classifica che non ci permette di perdere dei punti, quindi bisogna andarseli a prendere andando anche contro a qualche episodio negativo. Mi auguro che nell’arco del campionato giri un po’ questa ruota e andiamo a vincere qualche partita più sporca con qualche episodio positivo”.

Per quanto riguarda i precedenti tra le due squadre, nel girone di andata il Follonica Gavorrano è stato sconfitto a domicilio dalla Terranuova Traiana con il punteggio di 0-1, con il gol di Simonti realizzato nella prima frazione di gioco e tante occasioni colossali non sfruttate dai biancorossoblù.

Lo scorso anno era invece arrivato un pareggio per 0-0 in terra valdarnese. Posta divisa anche al ritorno, con il risultato di 2-2. Pari anche nel precedente esterno della stagione 2022/23: nel match di andata era arrivato uno 0-0 sul campo della Terranuova Traiana, mentre nel ritorno al Malservisi-Matteini i biancorossoblù avevano ottenuto una vittoria per 3-1. In quel campionato era anche arrivata la retrocessione in Eccellenza per i valdarnesi, tornati lo scorso anno in Serie D.

Per quanto riguarda invece il capitolo ex di turno, il portiere Jacopo Pagnini ha militato nel Gavorrano nella seconda parte della stagione 2017/18, mentre l’attaccante Filippo Boccardi dal dicembre 2015 al luglio 2017.