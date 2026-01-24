FOLLONICA – Follonica scende in piazza per i diritti e l’inclusione. Domenica 25 gennaio, alle ore 18, piazza del Popolo farà da cornice al flash mob “Incontriamoci all’Albero della Vita”, promosso dalla Commissione pari opportunità del Comune.

L’iniziativa vuole essere un’occasione di incontro aperta alla cittadinanza, capace di unire espressione artistica e impegno civile. Non solo un gesto simbolico, ma un evento creativo che vedrà la partecipazione di artisti di rilievo del panorama culturale: il sassofonista Stefano “Cocco” Cantini, il pianista Raffaele Pallozzi, insieme a Eleonora Di Buduo, Luca Gavini e al gruppo Le Sivigliane.

Il flash mob si inserisce nel percorso di sensibilizzazione portato avanti dall’Amministrazione comunale sui temi dell’uguaglianza, dei diritti e del contrasto a ogni forma di discriminazione, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità in modo diretto e partecipato.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alle Pari opportunità Azzurra Droghini, che ha sottolineato l’impegno della Commissione: «Ringrazio sentitamente la Commissione pari opportunità per il grande lavoro che sta portando avanti con dedizione fin dal suo insediamento. Questo flash mob è solo l’ultimo di una serie di appuntamenti che dimostrano quanto il gruppo sia attivo e propositivo. Attraverso iniziative interessanti e mai banali, la Commissione riesce a mantenere alta l’attenzione su temi fondamentali, coinvolgendo la città in modo trasversale e stimolante».

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: l’appuntamento è sotto l’“Albero della Vita”, per condividere un momento collettivo e ribadire, insieme, i valori dell’inclusione e della comunità.