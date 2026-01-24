ROCCASTRADA – Critiche da parte dei consiglieri di opposizione del gruppo “Centrodestra per Roccastrada”, che nella seduta del Consiglio comunale del 23 gennaio hanno votato contro il Dup – Documento unico di programmazione e al bilancio.

“A fronte di tante promesse, in realtà permangono molte criticità a livello comunale – afferma il capogruppo Alessio Caporali, in quota FdI -: dallo stato in cui versano i cimiteri, alle condizioni della viabilità, al decoro degli spazi pubblici, ai costi e alla qualità dei servizi: anche in questa occasione è stato sollevato, ad esempio, il tema della gestione dei rifiuti. Per tale ragione abbiamo espresso voto contrario anche al bilancio”.

Caporali prosegue: “In merito al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2026 siamo favorevoli all’inserimento nell’elenco dell’ex edificio scolastico di Roccatederighi affinché sia valorizzato cosi come l’alienazione di alcuni terreni, marginali e di scarsa importanza. Tuttavia la nostra posizione rimane contraria circa alcuni immobili che, in sé, potrebbero essere recuperati – tramite bandi specifici o accordi con associazioni e organizzazioni – con possibili ricadute positive per la collettività”.

“Fermamente critici e contrari a questa Amministrazione continueremo a vigilare sul suo operato – conclude – e, contestualmente, avanzando con decisione le nostre proposte per l’interesse di tutti i cittadini”.