GROSSETO – 44 donatori in più, lo 0,38%. Che se ad un occhio attento può non sembrare molto è, in una realtà come quella della donazione del sangue, un risultato più che ragguardevole: in Maremma i donatori non diminuiscono come altrove ma addirittura aumentano.

Il presidente provinciale Avis Carlo Sestini assieme al vicepresidente Emanuele Monda stamani hanno fatto un quadro della situazione. Ad aumentare sono soprattutto le donazioni di plasma (+3,9%), un dato importante, perché è quello più necessario, che spesso viene importato dall’estero. Un costo importante per le Asl «Siamo l’unica voce in positivo dell’Azienda sanitaria. Grazie al plasma dei donatori infatti non ci sono spese per plasma e derivati».

Sestini poi ricorda che a mancare sono soprattutto i gruppi 0, sia negativo che positivo. «Da quattro anni le sacche di sangue 0 (zero) sono portate su Pegaso, così da poter fare subito una trasfusione in caso di necessità. In questa maniera sono state salvate già 20 persone».

ANALISI DATI 2025

Un quadro complessivamente positivo, nonostante le difficoltà organizzative e strutturali, emerge dall’analisi dei dati 2025 sul sistema delle donazioni di sangue e plasma. Un risultato che viene attribuito innanzitutto alla disponibilità dei donatori, capaci di rispondere con continuità e senso di responsabilità all’appello della donazione, e al lavoro costante delle sezioni territoriali, sostenute dall’impegno dei volontari.

Un ringraziamento viene rivolto anche agli operatori sanitari, medici e infermieri, che continuano a garantire un’esperienza donazionale sicura e attenta, pur in un contesto segnato dalla carenza di personale. Proprio la riduzione degli organici ha inciso sulle aperture di alcuni centri periferici, come quelli dell’area del Tufo e dell’Amiata, con ricadute sul numero complessivo delle donazioni.

La carenza di personale resta una delle principali sfide anche per il 2026, con un appello alla Asl Toscana Sud Est affinché venga posta maggiore attenzione a un settore che rappresenta non solo un valore sanitario, ma anche una voce positiva nei conti del sistema pubblico.

Su Scansano c’è un errore e l’aumento è del 216% non del 2.

I DATI 2025 SUL 2024

Nel confronto tra 2025 e 2024 il bilancio resta sostanzialmente stabile. Nel 2024, rispetto al 2023, si era registrato un incremento di 44 donazioni (+0,38%), risultato non scontato alla luce della riduzione delle giornate di apertura in diversi centri della provincia. Nel 2025 le donazioni complessive sono state 11.696.

Il dato mostra un lieve calo del sangue intero (-0,54%, pari a 48 donazioni in meno), compensato dalla crescita della raccolta di plasma, che aumenta del 3,9% con 105 donazioni in più. Continua invece il calo della multicomponente. Una tendenza considerata coerente con le linee guida del Centro nazionale sangue, che puntano a incrementare la raccolta di plasma, oggi ancora insufficiente a coprire il fabbisogno nazionale. In questo contesto Avis conferma il proprio ruolo centrale, rappresentando oltre il 90% delle donazioni effettuate in provincia.

DONATORI ATTIVI

Cresce il numero dei donatori attivi, ovvero coloro che hanno effettuato almeno una donazione negli ultimi due anni: nel 2025 sono 6.824, con un aumento di 152 unità (+2,27%). A crescere sono sia i donatori uomini, che raggiungono quota 4.348, sia le donne, salite a 2.476. Gli uomini rappresentano circa il 64% del totale.

Dei donatori attivi, 5.745 hanno effettuato almeno una donazione nell’anno, pari all’84%, con una lieve flessione rispetto al 2024. L’indice di donazione passa così da 2,05 a 2,03, segnalando un aumento del numero di donatori che, pur restando attivi, non hanno donato nel corso dell’anno.

NUOVI DONATORI

Segnali incoraggianti arrivano dal fronte dei nuovi donatori. Nel 2025 si registra un incremento delle nuove adesioni, che salgono a 571, con una crescita di 15 unità rispetto all’anno precedente.

Il dato mostra un maggiore equilibrio tra i generi: 305 uomini e 266 donne. Le nuove iscrizioni e le riattivazioni compensano in parte le cessazioni, consentendo comunque un saldo positivo di 151 donatori attivi. Per fasce d’età, la presenza maggiore si concentra tra i 46 e i 65 anni, mentre tra i nuovi donatori la fascia più rappresentata è quella tra i 18 e i 25 anni, segno di un rinnovato interesse delle generazioni più giovani. Stabile il numero dei donatori over 65.

TIPOLOGIA DI GRUPPI

Per quanto riguarda i gruppi sanguigni, il più diffuso resta lo 0 positivo, seguito dall’A positivo. I gruppi meno rappresentati sono AB negativo e B negativo. Stabile anche il numero dei donatori 0 negativo, considerati universali, che si attestano intorno alle 500 unità.

TREND 2026

L’avvio del 2026 mostra alcuni segnali di criticità. Al 21 gennaio si registra un calo delle donazioni del 5,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un dato superiore a quello registrato a inizio 2025. Le carenze più evidenti a livello regionale riguardano in particolare i gruppi 0 e A positivo.

DATI DELLE SEZIONI

Senza stilare classifiche di merito, emergono comunque alcune dinamiche territoriali significative. Grosseto registra un lieve calo, mentre Follonica continua a crescere, seppur con un ritmo più contenuto rispetto al 2024, confermandosi il centro con la maggiore raccolta di plasma dell’intera provincia. Andamento positivo anche per Orbetello Costa d’Argento, pur con un numero elevato di donatori non prelevati.

In flessione l’area del Tufo e Manciano, penalizzate dalle minori aperture, mentre l’Amiata registra un calo più marcato. Segnali di ripresa arrivano da Gavorrano e da diversi comuni minori, con un vero e proprio balzo in avanti a Marsiliana. In calo invece Ribolla. Per quanto riguarda gli indici di donazione, Massa Marittima torna ai vertici regionali, mentre Campagnatico registra il valore più alto in rapporto ai donatori attivi.

SERVIZIO CIVILE

Un contributo rilevante alla crescita delle nuove adesioni arriva dai volontari del servizio civile, impegnati anche nel 2025 in attività di sensibilizzazione nelle scuole della provincia. Un lavoro capillare che ha permesso di avvicinare alla cultura della donazione studenti di ogni età, dalle elementari alle superiori, rafforzando al contempo il supporto alle sezioni locali.

INIZIATIVA PER L’ASSOCIAZIONE UN MONDO DI AMICI

La solidarietà si traduce anche in iniziative concrete. Venerdì 14 febbraio, nella Sala Pegaso del Palazzo della Provincia di Grosseto, Avis promuove l’asta benefica “Gocce d’amore per Kimbondo”, a sostegno dell’ospedale pediatrico del Congo. Il ricavato sarà destinato al centro trasfusionale della struttura, che garantisce cure fondamentali a centinaia di bambini.

Un appuntamento aperto alla cittadinanza che unisce il valore del dono al significato più autentico di San Valentino: un gesto di generosità capace di trasformarsi in vita e speranza.

Alcuni artisti hanno donato loro opere: ci sono quadri, sculture ceramiche. Verranno battute all’asta e il ricavato, come raccontano il dottor Marco Corsetti e la dottoressa Giuliana Bargagli, dell’associazione Un mondo di amici, servirà per la struttura pediatrica fondata dalla dottoressa Laura Perna.

Per sostenere l’ospedale di Kimbondo: IT75T0103014301000000052131 MPS