Foto di repertorio

GROSSETO – L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Grosseto segue con attenzione il dibattito relativo al progetto di abbattimento di numerosi alberi nel territorio comunale. Il tema della gestione del verde pubblico urbano e, in particolare, degli abbattimenti programmati recentemente, ha suscitato un forte interesse e un forte allarme nella cittadinanza, come dimostrano anche le reazioni dei comitati cittadini di cui la stampa locale ha dato ampio risalto (Foto di repertorio).

L’Ordine ritiene doveroso contribuire al confronto pubblico fornendo alcuni elementi di carattere tecnico-scientifico e gestionale, come contributo alla discussione in corso.

Secondo l’Ordine, la situazione emersa è il risultato di una pluralità di fattori, tra cui la mancanza di un’efficace pianificazione pluriennale del verde e di un sistema strutturato di monitoraggio nel tempo, nell’ambito di un regolamento aggiornato e realistico. L’attuale Regolamento del Verde Urbano comunale, in vigore dal 2013, fa riferimento al protocollo della Società Italiana di Arboricoltura (SIA), tradotto dalle Best Practices Tree Risk Assessment (2011), che all’epoca rappresentava uno standard avanzato e condiviso.

Negli ultimi anni, però, il settore dell’arboricoltura urbana ha conosciuto un’evoluzione molto rapida, ampliando l’approccio dalla sola analisi visiva della stabilità a una più articolata gestione del rischio arboreo. Un’impostazione che considera anche il contesto in cui l’albero è inserito (ad esempio un bosco o il giardino di una scuola), le dimensioni, il valore ornamentale (come nel caso della normativa sugli alberi monumentali), la vulnerabilità delle aree circostanti, la presenza di bersagli e le conseguenze di un eventuale cedimento.

Procedure internazionalmente riconosciute, conformi alla norma di indirizzo UNI ISO 31000, come il metodo inglese QTRA (Quantified Tree Risk Assessment) o la versione italiana denominata protocollo Aretè, secondo l’Ordine offrono strumenti efficaci per identificare gli alberi a rischio e pianificare gli interventi.

L’obiettivo, viene spiegato, è conservare gli alberi, individuando criteri e soluzioni per contenere entro un livello accettabile gli effetti di un possibile cedimento, procedendo all’abbattimento solo quando il rischio viene valutato inaccettabile. Per arrivare a questo risultato, serve una programmazione pluriennale degli interventi sul verde, basata su monitoraggi regolari e manutenzioni mirate, evitando interventi emergenziali o concentrati in tempi ristretti.

L’Ordine sottolinea inoltre che l’attuazione di un approccio virtuoso alla gestione del verde urbano in una città con grandi spazi verdi e numerosissime alberature, come Grosseto, richiede monitoraggi, cure e una progettazione qualitativa delle aree verdi, con un impatto inevitabile sul bilancio comunale. Se gli uffici che curano il verde pubblico non sono strutturati e non hanno risorse adeguate, le conseguenze – secondo l’Ordine – possono essere abbattimenti emergenziali non basati su monitoraggi, mancanza di pianificazione, assenza di progettazione qualificata e controlli insufficienti sul territorio, oltre a pesanti capitozzature a scapito di una cura mirata, costante e capillare delle piante.

Il tema della progettazione qualificata, viene evidenziato, chiama in causa direttamente l’Ordine. Il dottore agronomo e il dottore forestale, si legge nel comunicato, possiedono le competenze specifiche per gli aspetti agro-forestali, ma l’Ordine registra “preoccupanti tentativi” da parte di iscritti ad altre categorie professionali, che non possiederebbero tali competenze o le possiederebbero solo in parte, con l’obiettivo di confondere il proprio titolo con quello degli agronomi e forestali. L’Ordine annuncia che interverrà “con tutti i mezzi consentiti” per contrastare questi tentativi, nell’interesse della categoria professionale e della collettività.

Infine, l’Ordine manifesta la propria disponibilità a collaborare con l’amministrazione comunale di Grosseto e con i diversi soggetti coinvolti per individuare soluzioni tecniche fondate su criteri scientifici aggiornati e condivisi, anche in accordo con la normativa europea, citando il Piano nazionale per il ripristino della natura (Direttiva UE 2024/1991), con l’obiettivo di coniugare tutela del verde pubblico, sicurezza, sostenibilità ambientale e qualità della vita urbana.