GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

VENERDÌ 23 GENNAIO

CAPALBIO

Fino al 25-1-2026 – Zalone arriva a Capalbio: al cinema c’è “Buen Camino”

FOLLONICA

Fino al 22-2-2026 – “Itaca”: viaggio tra installazioni e sculture con la mostra di Nino Ventura in Pinacoteca

GROSSETO

23-1-2026 – Clima e spazio: all’osservatorio di Roselle si parla di corrente a getto e cambiamenti naturali

Fino al 31-1-2026 – Angeli in mostra: al via l’esposizione d’arte al Polo Le Clarisse

Fino all’1-2-2026 – “Il Fascino dell’invisibile”: Il Museo di storia naturale ospita la fotografia scientifica di Franco Cheli

Fino al 13-2-2026 – All’Archivio di Stato la mostra Scripta manent: pergamene, lettere, cartoline e strumenti calligrafici

MASSA MARITTIMA

Fino al 4-4-2026 – Più che da leggere, sono da ammirare: a Massa la mostra “Libri d’artista”

SABATO 24 GENNAIO

AMIATA

24-1-2026 – Pastoritudine, al Castello aldobrandesco un mese di eventi tra cinofilia, cultura e società

CAPALBIO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

24-1-2026 – Passeggiata letteraria nella Diaccia Botrona: escursione gratuita tra natura e parole

FOLLONICA

24-1-2026 – “Gioia mia”: doppio appuntamento al Piccolo Cineclub Tirreno. In sala anche la regista

GROSSETO

24-1-2026 – La canzone italiana suona ancora a Grosseto: arriva Minghi al Teatro Moderno

24-1-2026 – Alla rassegna Scriabin il recital pianistico al Polo Le Clarisse con JunLi He

MANCIANO

24-1-2026 – “Il fiore della passione”: a Le Stanze dialogo sul libro di Maria Modesti

MASSA MARITTIMA

DOMENICA 25 GENNAIO

AMIATA

CAPALBIO

FOLLONICA

GROSSETO

25-1-2026 – Acquerelli e storia dell’arte: al via il laboratorio per bambini “Techne” alle Clarisse

25-1-2026 – Escursioni, visite guidate e conferenze: un gennaio ricco di eventi al Parco della Maremma

25-1-2026 – Dal trekking “L’anello dei panorami” al birdwatching delle gru: le iniziative di “Parco aperto”

25-1-2026 – Torna il festival “Music & Wine”: quattro incontri tra musica e parole

MASSA MARITTIMA

SCARLINO

25-1-2026 – Immagini, culture e umanità: a Scarlino Scalo incontro con la fotografa Cristina Garzone