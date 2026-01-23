GROSSETO – Acquedotto del Fiora annuncia una serie di interventi di manutenzione sulla rete idrica nei comuni di Grosseto, Orbetello e Monte Argentario, previsti tra il 27 e il 29 gennaio. I lavori, che fanno parte degli investimenti strategici per il futuro del territorio e sono finanziati anche dal Pnrr e dal programma europeo Next Generation EU, potrebbero comportare abbassamenti di pressione o temporanee mancanze d’acqua nelle aree interessate.

Grosseto

A Grosseto, l’intervento è programmato per martedì 27 gennaio, dalle 9 alle 12, in via dell’Argento e nelle vie vicine, tra cui via del Berillio, via del Blenda, via del Caolino e altre strade limitrofe. Durante i lavori si potranno registrare cali di pressione o interruzioni temporanee dell’erogazione, con il flusso idrico che tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno a mezzogiorno.

Orbetello

A Orbetello, giovedì 29 gennaio, dalle 8.30 alle 15, Acquedotto del Fiora interverrà in via Nizza e nelle vie circostanti, come strada provinciale Talamone Magliano, via Aspromonte, via Caprera e via Marsala. Anche qui sono possibili abbassamenti della pressione o brevi interruzioni nell’erogazione dell’acqua, con la normale distribuzione che dovrebbe riprendere intorno alle 15.

Monte Argentario

A Monte Argentario sono previsti due interventi distinti. Il primo, martedì 27 gennaio dalle 9 alle 12, interesserà la strada vicinale del Grottino e vie limitrofe, come via degli Atleti e via privata dei Tre Ragazzi. Il secondo, giovedì 29 gennaio dalle 8.30 alle 11, riguarderà via del Valle e la località Punta Nera, con possibili disagi anche in strade come via del Calvello, via Banchina Toscana e la spiaggia della Cantoniera. In entrambe le giornate, salvo imprevisti, il flusso idrico dovrebbe tornare regolare intorno agli orari indicati.

Per rimanere sempre aggiornati su lavori in corso, manutenzioni programmate e interventi straordinari, Acquedotto del Fiora mette a disposizione un canale WhatsApp a cui è possibile iscriversi tramite questo LINK.