GROSSETO – Si è coperto con tutto quello che aveva, si è avvolto anche nelle buste della spesa per combattere il freddo, ma non è bastato. Ieri sera erano già tre gradi, e le temperature stavano calando. E così un uomo di circa 60 anni, grossetano, ha chiamato il 112 per chiedere aiuto.

L’ambulanza della Croce rossa è arrivata in piazzale De Amicis, a Grosseto. Lui è andato incontro agli operatori, ha detto di star male per il troppo freddo.

I sanitari lo hanno accompagnato in Pronto soccorso dove, vista la situazione, l’uomo è rimasto per tutta la notte. Purtroppo però dormire in pronto soccorso, almeno che uno non sia lì per ricevere cure, non è possibile. Stasera dunque, con la pioggia e le temperature in picchiata, l’uomo si troverà nuovamente nella stessa situazione.

Il rischio è anche quello dell’ipotermia che potrebbe essergli fatale.