ROCCASTRADA – Roccastrada diventa crocevia del calcio giovanile toscano con Il Collese Top 16, torneo riservato alla Categoria Esordienti 2013, che vedrà protagoniste 16 società provenienti dalle province di Grosseto, Siena e Livorno.

L’evento organizzato da Virtus Maremma e ASD Polisportiva Roccastrada si svolgerà nel nuovo impianto sportivo Didi Fontani di Roccastrada, recentemente rinnovato con manto erboso di ultima generazione e illuminazione LED, cornice ideale per un torneo di alto profilo tecnico e organizzativo.

La formula è chiara e spettacolare, tabellone a eliminazione diretta come tante piccole finali, chi vince va avanti; le gare si disputeranno il lunedì e il venerdì, con doppio appuntamento serale alle 18:30 e 19:30.

L’inizio del torneo sarà lunedì 4 maggio, mentre la finale è programmata per venerdì 29 maggio.

“Il Collese Top 16 rappresenta un’importante vetrina interprovinciale – ha detto Luca Papini, responsabile della comunicazione degli organizzatori – capace di unire territorio, sport e crescita dei giovani calciatori, valorizzando il talento emergente e il ruolo centrale del calcio giovanile.

«Sarà sicuramente una bellissima manifestazione, questi tornei consentono ai ragazzi di stringere nuove amicizie, entrare in contatto con coetanei provenienti da provincie diverse, un modo costruttivo per confrontarsi ed affrontare una sana competizione nel massimo rispetto degli avversari e della lealtà sportiva”.