GROSSETO – Sabato 24 e domenica 25 gennaio si prevedono giornate difficili per chi viaggia in treno da o verso Grosseto. I lavori di manutenzione programmata nel nodo di Firenze e sulle linee principali della Toscana comportano cancellazioni, modifiche di orari e limitazioni di percorso. I treni regionali e Intercity sulle tratte Firenze-Pisa-Livorno-Piombino-Grosseto, Firenze-Foligno, Firenze-Arezzo-Chiusi-Roma e Pisa-Roma subiranno variazioni, con anticipo o posticipo di fermate. Alcuni Intercity non effettueranno fermate previste e verranno sostituiti da bus tra le stazioni interessate.

Collegamenti da Roma verso Grosseto e Pisa

Anche chi parte da Roma Termini verso Grosseto o Pisa deve fare attenzione. Le linee Roma-Grosseto/Pisa Centrale, Roma-Fiumicino, Roma-Civitavecchia e Roma-Minturno sono interessate da cancellazioni e modifiche d’orario. Alcuni treni regionali anticipano o posticipano le partenze fino a otto minuti e in alcune tratte vengono attivati servizi di autobus sostitutivi.

Consigli per i viaggiatori

Chi viaggia da o per Grosseto è invitato a verificare attentamente gli aggiornamenti su Trenitalia, pianificare partenze anticipate e valutare fermate alternative. Le modifiche riguardano sia treni regionali sia Intercity, quindi è fondamentale informarsi prima di mettersi in viaggio.