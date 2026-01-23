FOLLONICA – Il Comune di Follonica ha reso pubblica la graduatoria provvisoria relativa al bando generale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La pubblicazione include anche l’elenco dei candidati esclusi e la modulistica necessaria per eventuali ricorsi.
I cittadini interessati possono consultare la graduatoria e i relativi documenti sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Albo pretorio online, al seguente link: Graduatoria provvisoria 2025.
CONTATTI
Per ulteriori informazioni, chiarimenti o assistenza nella presentazione di ricorsi, l’Ufficio Casa del Comune è a disposizione ai seguenti contatti:
-
Telefono: 0566 – 59016
-
Cellulare: 348 – 2831730
-
E-mail: [email protected]
Il bando rappresenta ogni anno un’occasione importante per le famiglie e le persone in cerca di un alloggio pubblico, con l’obiettivo di garantire un accesso equo e trasparente alle case popolari sul territorio comunale.