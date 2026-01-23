GROSSETO – Archiviata la Coppa Italia con una sconfitta tutto sommato indolore contro il Cgc Viareggio, il Circolo Pattinatori Grosseto si rituffa domani sabato sera alle 20,45 sulla pista amica di via Mercurio nel campionato di serie A1. I ragazzi di Massimo Mariotti ritrovano, per la terza di ritorno, il quintetto della Blue Factor Castiglione, in un duello inedito per la massima serie a Grosseto. Saavedra e compagni stanno attraversando un ottimo momento di forma, vengono da tre partite positive in A1, hanno già messo insieme lo stesso bottino di punti della passata stagione (24), con ancora undici incontri per chiudere la regular season. Il team castiglionese di Massimo Bracali, che ha solo 7 punti (due vittorie e un pareggio) e due giocatori importanti fuori come Cabella e Maldini, proverà a mettere il bastone tra le ruote alla “Big Red Machine”, che vuole continuare a divertire i suoi sempre più affezionati tifosi, fornendo prestazioni di prima qualità, con la tranquillità di chi sa di avere virtualmente centrato il primo obiettivo, la salvezza. Alla “Mario Parri” è atteso il pubblico delle grandi occasioni, attirato dal derby con il Castiglione, ma anche dalle prestazioni dei giocatori biancorossi, che sono sempre più attrattivi, con le loro spettacolari giocate, per gli sportivi di fede grossetana.

Nella gara d’andata, dopo il botta e risposta iniziale tra Sillero e Cabella, il Cp è riuscito a chiudere avanti la prima frazione, salvo subire il 2-2 di Escobar dopo 11 minuti della ripresa. Vargas e Sillero poi garantito un tranquillo 2-4 nel finale Un match comunque non facile, con la Blue Factor che nel primo tempo ha tenuto testa al Grosseto, un po’ come ha fatto domenica scorsa contro il Bassano, tenendo testa alla capolista per oltre mezz’ora.

“Massimo rispetto per il Castiglione – dice l’allenatore del CP Grosseto Massimo Mariotti – quello di sabato sera è un derby, ma ci piacerebbe continuare a giocare bene, a vincere e dare soddisfazioni al nostro pubblico, che mi auguro accorra numeroso per questo incontro che comunque ha un grande fascino. Abbiamo già dimenticato la sconfitta di Viareggio e pensiamo al campionato, nel quale veniamo da tre partite positive, con le vittorie casalinghe contro Giovinazzo e Cgc e il bel pareggio a Monza. E’ un momento positivo, stiamo andando un po’ meglio delle previsioni. All’andata venivamo da due immeritate sconfitte, mentre il Castiglione aveva l’entusiasmo della neo prossima in questi mesi sono cambiate molte cose, basta guardare la classifica, ma dobbiamo avere la solita fame, l’attenzione e la concentrazione di sempre per superare il Castiglione”.

Il Cp Grosseto si presenta con l’organico al completo, pronto a proseguire un cammino splendido.