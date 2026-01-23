GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 23 gennaio 2026

Ariete lucido: oggi comunichi bene.

Toro paziente: eviti uno scontro con intelligenza.

Gemelli comunicativo: giornata socialmente utile.

Cancro presente: sai essere un sostegno solido.

Leone elegante: oggi eviti il superfluo.

Vergine attenta: gestisci con calma ciò che accade.

Bilancia, segno del giorno, sarà armoniosa, affascinante, disponibile: oggi sei riferimento naturale per chi ti sta intorno.

Consiglio escursione: visita il borgo di Montemerano, perfetto nel suo equilibrio di pietra e luce, proprio come il tuo spirito oggi.

Scorpione intenso: ma oggi più trasparente.

Sagittario gentile: oggi dici molto senza alzare la voce.

Capricorno determinato: ma più morbido con gli altri.

Acquario attento: sai cogliere le sfumature.

Pesci dolci: oggi anche molto lucidi.