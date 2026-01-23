GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 23 gennaio 2026
Ariete lucido: oggi comunichi bene.
Toro paziente: eviti uno scontro con intelligenza.
Gemelli comunicativo: giornata socialmente utile.
Cancro presente: sai essere un sostegno solido.
Leone elegante: oggi eviti il superfluo.
Vergine attenta: gestisci con calma ciò che accade.
Bilancia, segno del giorno, sarà armoniosa, affascinante, disponibile: oggi sei riferimento naturale per chi ti sta intorno.
Consiglio escursione: visita il borgo di Montemerano, perfetto nel suo equilibrio di pietra e luce, proprio come il tuo spirito oggi.
Scorpione intenso: ma oggi più trasparente.
Sagittario gentile: oggi dici molto senza alzare la voce.
Capricorno determinato: ma più morbido con gli altri.
Acquario attento: sai cogliere le sfumature.
Pesci dolci: oggi anche molto lucidi.