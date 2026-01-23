FOLLONICA – Opportunità di lavoro con Acqua Village che apre ufficialmente le selezioni di lavoro per la stagione estiva 2026. I parchi acquatici di Follonica e Cecina cercano nuove risorse da inserire nel proprio staff nel periodo compreso tra giugno e settembre. Un’occasione rivolta a chi desidera lavorare in un ambiente dinamico, organizzato e a contatto con il pubblico.

Contratti stagionali e requisiti richiesti

L’azienda offre contratti stagionali a tempo determinato, sia part-time che full-time. La selezione prevede un colloquio e, se necessario, una fase di formazione iniziale per l’inserimento operativo nei diversi reparti.

Tra i requisiti richiesti figurano affidabilità, spirito di collaborazione, disponibilità a lavorare nei fine settimana e nei festivi, oltre alla residenza o possibilità di alloggio vicino alle sedi di lavoro. È inoltre richiesta una conoscenza della lingua inglese adeguata al ruolo.

Le figure ricercate per la stagione 2026

Le opportunità di lavoro riguardano numerosi settori operativi. Acqua Village ricerca personale per:

ristorazione e bar , per la preparazione e il servizio di cibi e bevande

reception e segreteria , per accoglienza e supporto agli ospiti

casse e servizi di ingresso

vendite presso l’Acqua Village Shop

assistenti di stabilimento , per la gestione degli scivoli e delle attrazioni

assistenti bagnanti, con brevetto in corso di validità

Sono inoltre previste posizioni per addetti alle pulizie, giardinieri e manutentori, fondamentali per il corretto funzionamento quotidiano dei parchi.

Come candidarsi

Le candidature devono essere inviate esclusivamente online tramite il sito ufficiale www.acquavillage.it, nella sezione “Lavora con noi”, compilando il modulo e allegando il curriculum vitae. Non saranno prese in considerazione candidature inviate via email o consegnate a mano.

I profili ritenuti idonei verranno contattati a partire dal mese di marzo per i colloqui.

Informazioni utili

Per assistenza nella compilazione della candidatura è possibile contattare la segreteria di Acqua Village dal lunedì al giovedì, dalle 9.30 alle 12.30, al numero 0566 263735.