FOLLONICA – Opportunità di lavoro con Acqua Village che apre ufficialmente le selezioni di lavoro per la stagione estiva 2026. I parchi acquatici di Follonica e Cecina cercano nuove risorse da inserire nel proprio staff nel periodo compreso tra giugno e settembre. Un’occasione rivolta a chi desidera lavorare in un ambiente dinamico, organizzato e a contatto con il pubblico.
Contratti stagionali e requisiti richiesti
L’azienda offre contratti stagionali a tempo determinato, sia part-time che full-time. La selezione prevede un colloquio e, se necessario, una fase di formazione iniziale per l’inserimento operativo nei diversi reparti.
Tra i requisiti richiesti figurano affidabilità, spirito di collaborazione, disponibilità a lavorare nei fine settimana e nei festivi, oltre alla residenza o possibilità di alloggio vicino alle sedi di lavoro. È inoltre richiesta una conoscenza della lingua inglese adeguata al ruolo.
Le figure ricercate per la stagione 2026
Le opportunità di lavoro riguardano numerosi settori operativi. Acqua Village ricerca personale per:
-
ristorazione e bar, per la preparazione e il servizio di cibi e bevande
-
reception e segreteria, per accoglienza e supporto agli ospiti
-
casse e servizi di ingresso
-
vendite presso l’Acqua Village Shop
-
assistenti di stabilimento, per la gestione degli scivoli e delle attrazioni
-
assistenti bagnanti, con brevetto in corso di validità
Sono inoltre previste posizioni per addetti alle pulizie, giardinieri e manutentori, fondamentali per il corretto funzionamento quotidiano dei parchi.
Come candidarsi
Le candidature devono essere inviate esclusivamente online tramite il sito ufficiale www.acquavillage.it, nella sezione “Lavora con noi”, compilando il modulo e allegando il curriculum vitae. Non saranno prese in considerazione candidature inviate via email o consegnate a mano.
I profili ritenuti idonei verranno contattati a partire dal mese di marzo per i colloqui.
Informazioni utili
Per assistenza nella compilazione della candidatura è possibile contattare la segreteria di Acqua Village dal lunedì al giovedì, dalle 9.30 alle 12.30, al numero 0566 263735.