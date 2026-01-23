FOLLONICA- La Lega navale italiana – sezione di Follonica ha ricevuto nei giorni scorsi una donazione da parte di Claudia Tornabene, in ricordo del padre Mario Tornabene, indimenticabile ufficiale di regata e amico della Sezione.

La donazione comprende numerosi testi di nautica, vela e pubblicazioni federali, che andranno ad arricchire la “Biblioteca del Mare”, progetto attualmente in fase di realizzazione e pensato come spazio di consultazione, studio e condivisione per soci e appassionati.

A completare il gesto, anche diversi materiali tecnici – tra cui bandiere, un anemometro e attrezzature utilizzate per l’attività degli ufficiali di regata – che saranno messi a disposizione della Sezione per l’organizzazione delle manifestazioni sportive.

Il Consiglio direttivo ringrazia sentitamente la signora Claudia Tornabene a nome di tutti i soci e ricorda con grande affetto Mario, che in più occasioni è stato ospite della LNI Follonica, offrendo sempre competenza, disponibilità e una collaborazione fondamentale per la riuscita delle attività e degli eventi della Sezione.

Un gesto che tiene viva la memoria e contribuisce concretamente alla crescita culturale e sportiva della comunità della Lega navale di Follonica.