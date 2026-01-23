FOLLONICA – Aggiornamento ore 9.40: Quandiola squadra dei Vigili del fuoco è giunta sull’incendio in via Ugo Foscolo, le fiamme avevano già avvolto sia le stanze del terzo piano che la terrazza.

Alcuni residenti, presenti in strada, hanno segnalato la possibile presenza di una persona ancora all’interno dell’appartamento.

I Vigili del fuoco, oltre a spegnere le fiamme, hanno raggiunto la terrazza del terzo piano con autoscala operando dall’esterno. Una persona è stata individuata in una zona relativamente sicura, recuperata ed evacuata, poi affidata alle cure del personale sanitario del 118 e successivamente trasportata all’ospedale di Grosseto.

L’intero stabile risultava già evacuato all’arrivo dei soccorritori. Le fiamme sono state domate e l’incendio posto sotto controllo, evitando il coinvolgimento degli altri appartamenti. Alcuni locali ai piani superiori e inferiori sono stati interessati da annerimenti causati dal fumo. L’appartamento interessato alle fiamme, così come quello posto al piano sottostante, sono inagibili.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale sanitario.

News ore 7.30: Paura ieri sera a Follonica dove in via Foscolo, in una zona centrale della città poco distante dal comando della Guardia di Finanza, un incendio è scoppiato in un appartamento posto all’ultimo piano di una palazzina. L’allarme è stato lanciato intorno alle 22.

View this post on Instagram A post shared by IlGiunco.net (@ilgiunconet)

L’incendio ha distrutto l’appartamento. Una persona è stata evacuata. Decisivo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno domarto le fiamme anche con l’impiego dell’autoscala utilizzata per raggiungere la parte più alta del palazzo. Presenti anche i carabinieri.

Sul posto anche il sindaco di Follonica Matteo Buoncrsitiani.

Restano da capire le cause del rogo che saranno analizzate dai vigili del fuoco.