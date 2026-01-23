GROSSETO – C’è un filo che dalla Maremma arriva fino al Sud-est asiatico, passando per il giornalismo e la comunicazione. Nella puntata di oggi de Il tempo di un caffè l’ospite è Francesca Sabatini, giornalista che ha scelto il Vietnam come terreno di sviluppo di Albedo, un progetto imprenditoriale nato per affiancare piccole e medie imprese e professionisti nella costruzione dell’identità di marca e del personal brand.

L’idea prende forma nel 2022, cresce nel tempo e trova nel 2025 una prima verifica sul campo: sei mesi trascorsi in Vietnam per testare un mercato che Sabatini descrive come giovane e in rapida espansione, soprattutto sul fronte della comunicazione digitale. Un’esperienza che ha convinto la fondatrice a rilanciare: nel 2026 è già in programma un nuovo soggiorno, ancora di sei mesi, con l’obiettivo di portare sul mercato vietnamita i prodotti che Albedo sta già sperimentando in Italia.

Accanto al progetto professionale, c’è anche il racconto di una quotidianità molto diversa da quella europea. Grandi città, traffico intenso e ritmi apparentemente frenetici convivono, secondo Sabatini, con un approccio alla vita sorprendentemente pacato, fatto di calma e minore stress nelle situazioni di ogni giorno. Non manca l’aneddoto più curioso dell’esperienza asiatica: non in Vietnam ma in Cambogia, quando una scimmia le ha sottratto una bottiglietta d’acqua, appropriandosi del tappo prima di sparire nella giungla.

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020.

Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

Hai qualcosa da dire e vuoi partecipare?

Scrivici una mail: [email protected]

Oppure contattaci su WhatsApp: 334 5212000