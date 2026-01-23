GROSSETO- Un’importante esperienza formativa ha visto protagonisti gli studenti delle classi 5B e 5LM dell’Isis Fossombroni, che lo scorso 21 gennaio hanno partecipato a una visita guidata a Roma, coniugando l’approfondimento culturale con un momento di riflessione sui grandi temi dell’attualità.

La giornata si è aperta con la visita guidata ai Musei vaticani.

Nel pomeriggio gli studenti hanno preso parte a un evento di grande rilievo, organizzato dall’Osservatorio giovani editori presso l’Auditorium antonianum, che ha visto come ospite il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin. L’incontro, intitolato “Un dialogo internazionale per connettere i giovani al futuro”, ha coinvolto circa 700 studenti provenienti da tutta Italia ed è stato un momento di confronto intenso e stimolante.

Durante il dialogo con i giovani, il cardinale Parolin ha affrontato temi centrali per le nuove generazioni: dall’uso etico dell’intelligenza artificiale alla responsabilità dell’informazione e della stampa nella formazione dell’opinione pubblica, fino al valore educativo dei fallimenti come occasioni di crescita personale. Un messaggio particolarmente sentito è stato l’invito rivolto ai ragazzi a non disinteressarsi della politica, ma a viverla come uno strumento concreto per mettersi al servizio della comunità e contribuire al cambiamento del mondo.

Tra le domande poste, anche la voce di una studentessa di Grosseto, segno della partecipazione attiva e consapevole degli alunni dell’Isis Fossombroni, capaci di confrontarsi con temi complessi e di grande attualità con maturità e spirito critico.

L’iniziativa si inserisce nel percorso educativo promosso dall’Isis Fossombroni, da sempre attento a offrire ai propri studenti opportunità che vadano oltre la didattica tradizionale, favorendo l’incontro diretto con le istituzioni, il mondo della cultura e il dibattito pubblico. Una giornata intensa e significativa, che ha lasciato nei ragazzi spunti di riflessione importanti sul loro ruolo di cittadini e sul futuro che li attende.