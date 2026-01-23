CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Quasi tutte in pista le squadre dell’Hc Castiglione. Per la serie A1 trasferta a Grosseto per la Blue Factor di Massimo Bracali, che va a rendere visita per la terza di ritorno al Cp di Massimo Mariotti. Una gara importante quella di sabato sera, arbitri Davide Marcolin di Luisiana (Vicenza) e Giacomo Vischio di Thiene, per entrambe le squadre: i biancorossi per continuare a rimanere a ridosso dei piani alti della classifica; i biancocelesti 50′ per tornare a fare punti e muovere la classifica dopo il pari dell’11esimo turno contro il Giovinazzo. All’andata il derby regalò spettacolo e emozioni praticamente fino alla fine: Castiglione capace di rimontare due volte a Sillero rispose Cabella e a Vargas nella ripresa Escobar. Poi i gol di Vargas a metà tempo e quello di Sillero a 8′ dalla fine hanno deciso la sfida. Il Cp tra l’altro è reduce dall’impegno di martedì a Viareggio, battuto 5-1 dai bianconeri e eliminato dalla Coppa Italia nei quarti di finale.

“Per noi è una partita importante come tutte – ha detto il tecnico del Castiglione Massimo Bracali – e anche contro il Bassano domenica scorsa siamo rimasti a ridosso dei veneti per almeno 30′. Purtroppo qualche assenza pesa nelle rotazioni. Un derby va affrontato con la massima concentrazione e ai miei chiedo di ragionare e non farsi prendere dalla foga. Conosciamo il Grosseto e il suo allenatore”.

Nel Castiglione ancora fuori per un turno Mattia Maldini, che sconterà la seconda giornata di squalifica, mentre ci vorrà ancora un po’ di tempo per rivedere Serse Cabella.

I precedenti, compresa l’ultima gara, raccontano di 22 sfide con 15 vittorie castiglionesi, 7 del Grosseto, fra coppa di Lega e Campionato solo per le squadre senior. Tra gli ex ci sono Saitta, Irace, Cabiddu e Cabella.

In serie A2, domani sabato sera alle 20.45 sotto l’arbitraggio Matteo Galoppi di Follonica, in ballo ci sono punti pesanti sia per la Blue Factor di Federico Paghi, che per l’Iren di Carlo Gucci. Gli azzurri del Golfo sono ancora a secco di punti, mentre i biancocelesti sembrano aver trovato una sorta di quadra, seppur con delle assenze per i “prestiti” alla formazione di A1.

L’Under 19 gioca questo venerdì alle 21 al Capannino, arbitro Mattia Galoppi di Follonica, con i follonichesi ancora in corsa per conquistare un posto per le finali.

Domenica alle 11, torna in pista anche gli Under 17 Lo Scoiattolo che ospiteranno al Casa Mora, con arbitro Flavio del Viva di Follonica, per l’undicesima giornata del campionato il Cgc Viareggio; al Castiglione un successo sarebbe utile per rimanere al vertice della classifica in vista dei playoff. Infine domani sabato alle 15.30, al Casa Mora per la dodicesima giornata gli Under 15 La Scala Castiglione attenderanno per il derby la Bluoptika Follonica, nella prima giornata di ritorno e battuta all’andata per 7-1; arbitrerà Pier Francesco Montomoli di Grosseto.

Serie A1 – 15a giornata 21/24/ 25 gennaio 2026

Forte dei Marmi-Indeco Afp Giovinazzo 3-3

Tr Azzurra Novara-Cgc Viareggio 24/1

Cp Grosseto-Blue Factor Castiglione 24/1

Innocenti Cos. Follonica-Trissino 25/1

Bcc Centropadana Lodi-Ubroker Bassano 25/1

Breganze-Sarzana 4/2

Why Sport Valdagno-Teamservicecar Hrc Monza 24/2

La classifica

Bassano 36 punti; Trissino 35; AW Lodi, Cgc Viareggio 32; Valdagno (14) 29; Hrc Monza 27; Cp Grosseto 24; Follonica 22; Sarzana 21; Forte dei Marmi (16) 14; Azzurra Novara 9; Afp Giovinazzo 8; Castiglione 7; Breganze 3

Quarti di finale Coppa Italia – solo andata

Martedì 20 gennaio – pala Barsacchi ore 20.45

Cgc Viareggio-Cp Grosseto 5-1

Martedì 20 gennaio – pala Lido ore 20.45

Why Sport Valdagno-Bcc Centropadona Lodi 7-3

Martedì 27 gennaio – Cà Dolfin ore 20.45

Ubroker Bassano-Teamservicecar Hrc Monza

Mercoledì 28 gennaio – pala Dante ore 20.45

Trissino-Innocenti Cos. Follonica

Serie A2 – girone B – 8a giornata 24 gennaio 2026

Rh Scandiano-Sarzana

Mgm Remaplast Eboli-Rotellistica Camaiore

Newco Roller Matera-Nova Medicea Viareggio

Iren Follonica-Blue Factor Castiglione

Spv Viareggio-Forte dei Marmi 11/4

La classifica

Forte dei Marmi (8) 21 punti; Rot.ca Camaiore (7) 18; Rh Scandiano (7), Roller Matera (8) 15; Pumas Viareggio (7) 12; Spv Viareggio (7) 9; Cresh Eboli (7), Sarzana (7), Castiglione (7) 6; Follonica (7) 0

Under 19 zona 4 – 6a giornata 22/23 gennaio 2026

Spv Viareggio-Versilia H.Forte

Follonica-Blue Factor Castiglione

Pumas Ancora Viareggio-Cgc Viareggio

La classifica

Pumas Viareggio, Forte dei Marmi 13; Spv Viareggio, Castiglione, Cgc Viareggio 6; Follonica 0

Under 17 zona 4 – 11a giornata 25 gennaio

Lo Scoiattolo Castiglione-Cgc Viareggio

Pumas Viareggio B-Sarzana

Riposa Pumas Viareggio A

La classifica

Pumas Viareggio A, Castiglione 21 punti; Sarzana 12; Cgc Viareggio, Pumas Viareggio B 3

Under 15 zona 4 – 12a giornata 24 gennaio

Spv Viareggio-Sarzana A

La Scala Castiglione-Bluoptik Follonica

Rotellistica Camaiore-Cgc Viareggio

Siena-Forte dei Marmi

Sarzana B-Cp Grosseto B

Startit Prato-Cp Grosseto B

La classifica

Castiglione 33 punti; Sarzana A 30; Cgc Viareggio 25; Follonica, Cp Grosseto A 22; R.ca Camaiore 19; Sarzana B 15; Prato 12; Spv Viareggio 7; Siena 5; Forte dei Marmi 4; Cp Grosseto B 0