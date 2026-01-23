GROSSETO – «Un sogno che diventa realtà dopo trent’anni» così il sindaco di Grosseto ha salutato oggi a Grosseto l’inaugurazione del nuovo parco del Diversivo, già rinominato Central park.

Si tratta di un investimento superiore ai due milioni di euro, ottenuto attraverso finanziamenti pubblici con il Pnrr.

«Oggi si concretizza un sogno – ha dichiarato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – è dal 1993-94 che si parla del Central park e tutti ci avevano provato, ma nessuno c’era riuscito. Noi ci siamo riusciti grazie a una perizia dell’amministrazione che ha saputo intercettare risorse importanti».

Un grande parco urbano per tutta la città

Il nuovo parco urbano (la cui cartellonistica è stata realizzata dagli studenti del Polo Bianciardi) si sviluppa lungo l’area del canale diversivo e mette a disposizione spazi verdi, percorsi e aree attrezzate per cittadini e visitatori. Al suo interno trovano posto tre piste ciclabili, aree gioco per bambini con pavimentazioni antitrauma, spazi aperti e numerose alberature.

«Siamo l’amministrazione degli alberi, contrariamente a quanto si dice – ha aggiunto il sindaco – e oggi festeggiamo questo risultato anche alla presenza del coordinatore nazionale Pnrr, Davide Ciferri, coordinatore dell’Unità di missione per l’attuazione del Pnrr del Ministero, che ringraziamo per essere qui».

Visione della città

«Il Parco del Diversivo – afferma il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi – non è solo uno spazio verde, ma un luogo pensato e progettato per essere vissuto: un anfiteatro naturale, playground sportivi, aree per il passeggio dei cani, percorsi didattici, spazi per eventi, zone dedicate ai bambini e una rete di piccoli e grandi sentieri che rendono l’area accessibile e fruibile da tutti».

«È una visione chiara di città improntata alle aree verdi, allo sport all’aperto e alla piena fruibilità degli spazi pubblici. La destra di governo, anche questa volta, ha dato prova di concretezza e capacità amministrativa»

Skate park, giochi e area cani

A illustrare nel dettaglio le caratteristiche dell’area è stato l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi, che ha sottolineato la vocazione inclusiva del nuovo parco.

«È un nuovo parco urbano a disposizione di tutta la città, dei turisti e dei residenti. La parte che apriamo oggi è quella più attrezzata», ha spiegato. Tra le novità spicca lo skate park, progettato con il contributo diretto degli skater locali: «Abbiamo chiesto a loro di lavorare insieme ai progettisti, perché sono aspetti tecnici molto specifici».

Il parco ospita anche una zona ludica, una sgambatura per cani e una predisposizione per eventuali future attività di somministrazione.

Da vuoto urbano a cerniera verde

L’area del diversivo ha rappresentato a lungo un confine fisico della città. «Fino agli anni Ottanta segnava il limite di Grosseto – ha ricordato Ginanneschi – poi è rimasta per decenni un vuoto urbano. Oggi diventa una cucitura, una cerniera tra le parti della città».

Un luogo destinato a crescere nel tempo, sia dal punto di vista naturale che funzionale. «Gli alberi cresceranno in altezza e il parco potrà essere arricchito con nuove attrezzature. Da oggi però è finalmente fruibile da tutti».

Un parco che guarda al futuro

Il Central park di Grosseto nasce come uno spazio vivo, pensato per famiglie, giovani, sportivi e animali. Un intervento che punta a migliorare la qualità della vita urbana e a restituire alla città un’area rimasta a lungo inutilizzata.

«È un parco finito – ha concluso Ginanneschi – ma anche qualcosa che continuerà a crescere nel tempo».



