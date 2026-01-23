CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un fine settimana all’insegna dello sport, della cultura e del benessere attende residenti e visitatori a Castiglione della Pescaia. L’amministrazione comunale ha organizzato una serie di iniziative pensate per valorizzare il territorio, promuovere l’attività fisica e favorire momenti di socialità.

Il Palio Marinaro premia gli atleti

Domani, sabato 24 gennaio, sarà la giornata dedicata agli sportivi del Palio Marinaro di Castiglione della Pescaia. Nella Sala Consiliare di Piazza Garibaldi, alle 10:30, prenderanno il via le operazioni di scrutinio per la cerimonia “Atleta dell’Anno 2025”. Seguirà alle 11:45 la premiazione con l’assegnazione del Timone d’Argento e del Remo d’Argento nelle categorie maschile e femminile agli atleti che si sono particolarmente distinti nel corso della manifestazione. La sindaca Elena Nappi sarà presente ai saluti istituzionali, sottolineando il legame profondo tra la città, il mare e lo sport.

Sicurezza e benessere con il corso di autodifesa

Sempre domani, dalle 10:00 alle 12:00, è previsto un nuovo appuntamento con il corso gratuito di autodifesa personale – Krav Maga, rivolto ai residenti del Comune. L’iniziativa offre strumenti pratici per aumentare la consapevolezza personale, prevenire situazioni di rischio e apprendere tecniche di autodifesa efficaci. La lezione si terrà presso la Palestra delle Scuole Medie di Viale Kennedy; per partecipare è richiesto il possesso di un certificato medico sportivo non agonistico.

Passeggiata letteraria nella Diaccia Botrona

Alle 10:00, sarà possibile partecipare a una passeggiata letteraria lungo i sentieri della Diaccia Botrona. L’iniziativa combina il piacere del cammino con letture e racconti, per vivere il territorio in modo lento e consapevole. L’attività rientra nel progetto Ricrea – Interreg Italia–Francia Marittimo, promosso dalla Provincia di Grosseto in collaborazione con i Comuni di Castiglione della Pescaia e Grosseto. Le passeggiate, gratuite e aperte a tutti, permettono di scoprire la storia, la biodiversità e la bellezza naturale di una delle aree più suggestive della Toscana.