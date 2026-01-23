GROSSETO – Doppio impegno per le ragazze della Gea Basketball Grosseto nel campionato di serie C. Il quintetto di Luca Faragli sarà di scena sabato al Palasport di via Austria, alle 18, contro la Pallacanestro Femminile Montecatini, per la prima giornata di ritorno. Lunedì sera alle 19,45, invece, Borellini e compagne recupereranno a Pontedera la penultima di andata contro il Bellaria Cappuccini. Le biancorosse (nella foto di Stefano Venezia)﻿, grazie alla sofferta vittoria contro il Basket Altopascio, si sono portate a due punti dalla zona playoff e queste due gare sono fondamentali per fare un ulteriore passo avanti. La Gea non si è allenata molto bene nelle ultime settimane, ma la possibilità di recuperare almeno una posizione, darà i necessari stimoli per disputare due buone prestazioni e cercare di vincere. Sabato sera il Grosseto ritrova Montecatini, che ha gli stessi punti, contro il quale, ha vinto per 20-0 nell’Opening Day a causa della rottura di un tabellone nell’impianto locale.

“Montecatini, dominatrice della passata stagione – sottolinea il coach Luca Faragli – non ha lo stesso peso in questo campionato. Purtroppo dobbiamo fare i conti con una serie di assenze che ci condizioneranno. Speriamo in una prova d’orgoglio di chi andrà in campo”. Per la gara contro le termali, il tecnico grossetano non recupera nessuna delle assenti, per cui farà a meno di Daniela D’Antoni, Alice Panella, Francesca Benedetti e Clara Nunziatini.

Queste le convocate: Emma Bertaccini, Mery Bertaccini, Marta Vannozzi, Teresa Vallini, Giulia Faragli, Carolina Merlini, Federica Cipoletta, Matilde Pepi, Viola Mazzi.

La classifica: P.F. Firenze 20 punti; Virtus Siena 16; P.F. Porcari 14; Mannucci Castelfiorentino 12; Gea Grosseto, P.F. Montecatini, P.F. Pisa 10; Baloncesto Firenze 8; Altopascio 4; Bellaria Cappuccini e Nicola Chimenti Livorno 2.