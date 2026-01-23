GROSSETO – La Corte dei conti della Toscana ha recentemente sollevato alcuni rilievi sulla gestione delle società partecipate del Comune di Grosseto, «richiedendo chiarimenti su aspetti procedimentali, motivazionali e metodologici».

«Si tratta – afferma l’Amministrazione comunale di Grosseto – di una procedura ordinaria che interessa tutte le amministrazioni pubbliche e riguarda la gestione delle partecipate negli ultimi 15-20 anni. Il Comune ha depositato le proprie controdeduzioni ufficiali lo scorso 19 gennaio, fornendo un quadro dettagliato di chiarimenti tecnici, amministrativi, contabili e strategici».

Nessuna contestazione di illegittimità

L’Amministrazione sottolinea che «le osservazioni della Corte non configurano contestazioni di illegittimità né violazioni normative accertate. Si tratta di richieste di approfondimento e di rafforzamento motivazionale, che il Comune ha accolto come stimolo per migliorare ulteriormente trasparenza e strumenti di controllo».

Il sistema di governance delle partecipate

Il Comune ricorda che la gestione delle società partecipate si basa su un sistema multilivello. Gli indirizzi politici e strategici pluriennali sono definiti dal Consiglio comunale con il Documento unico di programmazione (Dup), mentre la Giunta assegna annualmente obiettivi specifici alle società controllate. Dal 2022 è inoltre operativo un Regolamento per il controllo sugli enti partecipati e sulle società non quotate, che disciplina funzioni di indirizzo, monitoraggio e verifica analoga.

Analisi, monitoraggio e razionalizzazione

Attraverso l’ufficio dedicato alle società partecipate, il Comune effettua regolarmente ricognizione, analisi economico-finanziaria, valutazione strategica e razionalizzazione delle partecipazioni, “in coerenza con i servizi pubblici locali erogati e con l’ottica di una progressiva razionalizzazione delle partecipazioni non strategiche”.

La risposta del Comune

«I rilievi sollevati dalla sezione regionale della Corte dei conti – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Società partecipate Fabrizio Rossi – hanno carattere prevalentemente istruttorio e motivazionale e non configurano violazioni di legge. Ogni osservazione è stata analiticamente valutata e puntualmente contro dedotta in piena collaborazione con le società coinvolte, che hanno fornito in modo tempestivo documentazione, dati contabili e approfondimenti gestionali. Molti dei profili oggetto di rilievo affondano inoltre le proprie radici in assetti organizzativi e gestionali precedenti al 2016. Abbiamo fornito con scrupolo ogni elemento richiesto e continueremo a garantire la massima collaborazione istituzionale nella più assoluta trasparenza».

Trasparenza e miglioramento continuo

L’Amministrazione conferma che il sistema delle partecipate è oggi regolato da «un impianto coerente con la normativa vigente, fondato su principi di legalità, sostenibilità finanziaria, interesse pubblico, trasparenza amministrativa e responsabilità istituzionale. Le osservazioni della Corte saranno utilizzate come leva di miglioramento continuo della qualità della governance pubblica locale».