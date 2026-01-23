GROSSETO -«È durissimo il giudizio della Corte dei conti» sulla gestione delle società partecipate del comune di Grosseto. A denunciarlo è Carlo De Martis, capogruppo di Grosseto città aperta, che rende noti i contenuti di una verifica approfondita sul piano di razionalizzazione 2024.

Secondo quanto emerge, la relazione – lunga quaranta pagine – evidenzia numerose criticità in materia di trasparenza, analisi dei costi, reclutamento del personale, utilizzo dei proventi e rispetto delle prerogative del consiglio comunale. Il termine “criticità” ricorre ben ventotto volte.

Il silenzio dell’amministrazione

La relazione è arrivata il 22 dicembre sulla scrivania del sindaco di Grosseto e dell’assessore alle partecipate Fabrizio Rossi, ma – sottolinea De Martis – non sarebbe stata resa pubblica.

«Hanno taciuto, provando a nascondere quel macigno sotto il tappeto», afferma il capogruppo, ricordando come le partecipate gestiscano servizi essenziali: dalle farmacie comunali ai parcheggi, dai servizi cimiteriali all’acqua, fino a edilizia popolare, verde pubblico e trasporto scolastico.

Motivazioni generiche e mancanza di analisi dei costi

Tra le prime contestazioni della Corte dei conti c’è «l’assoluta genericità delle motivazioni» utilizzate dal comune per mantenere molte partecipazioni societarie. Viene inoltre segnalata l’assenza di una reale analisi dei costi di funzionamento, anche nei casi in cui questi risultano in aumento.

Trasparenza e reclutamento del personale

Ampio spazio è dedicato al tema della trasparenza. Alcune società, secondo i magistrati contabili, avrebbero omesso la pubblicazione degli obiettivi annuali, violando le norme del TUSP – Testo unico sulle società partecipate, con il rischio di sanzioni economiche.

Criticità emergono anche sul reclutamento del personale. Nel caso delle Farmacie comunali, ad esempio, la pubblicazione dei bandi per soli quindici giorni viene giudicata «inadeguata a garantire una reale conoscibilità».

Il caso Sistema e i proventi dei parcheggi

Le osservazioni più pesanti riguardano Sistema, la società pluriconcessionaria dei servizi pubblici. La Corte dei conti parla di possibile utilizzo «improprio» dei proventi del servizio parcheggi, che genera tra i 500 e i 600mila euro l’anno.

Secondo la normativa, quelle risorse dovrebbero essere destinate a migliorare la mobilità urbana, ma – si legge nella relazione – vengono invece usate per coprire perdite di altri servizi. «Soldi che avrebbero dovuto essere investiti per rifare le strade della città», evidenzia De Martis.

Il consiglio di amministrazione e i compensi

Richiamata anche la vicenda del nuovo consiglio di amministrazione di Sistema, quando la società passò da amministratore unico a Cda. Una scelta che, secondo la Corte, sarebbe stata motivata in modo «del tutto generico», con la previsione di compensi superiori ai limiti di legge.

Consiglio comunale esautorato

Il passaggio più grave riguarda la violazione delle competenze del consiglio comunale. La Corte contesta al sindaco e all’assessore Rossi di aver accentrato le decisioni nella Giunta, svuotando il ruolo di indirizzo e controllo del consiglio.

«Un mondo al contrario – scrive De Martis – in cui il socio controllore subisce le scelte delle società partecipate». La giunta viene inoltre accusata di «scarsa incisività politica».

Convocazione davanti alla Corte dei conti

Il 29 gennaio il comune di Grosseto è stato convocato davanti alla Corte dei conti per presentare le controdeduzioni, che – secondo l’opposizione – non sono ancora state rese accessibili.

«Un fatto di questa portata avrebbe dovuto essere comunicato subito alla cittadinanza», conclude Carlo De Martis, criticando ancora una volta la mancanza di trasparenza da parte dell’amministrazione comunale.