MASSA MARITTIMA – «Ciao Sonia» così il Comune di Massa Marittima saluta Sonia Lenzi, 60 anni, «presenza conosciutissima e profondamente amata dalla comunità cittadina». A fianco del Comune in questo saluto la biblioteca comunale e la Commissione comunale pari opportunità.

«Sonia Lenzi è stata una figura di straordinaria sensibilità, impegno e generosità. Anima dell’associazione Liber Pater insieme al regista Massimiliano Gracili, ha dedicato la sua vita al teatro come strumento di relazione, inclusione e accesso alla cultura, portando la lettura ad alta voce e l’esperienza teatrale nelle Rsa, nelle case delle persone con fragilità e degli anziani, là dove la cultura arriva più difficilmente, ma dove è più necessaria».

Con il progetto “Teatro on air” Sonia ha saputo superare i limiti fisici e materiali del teatro tradizionale, affermando con forza il valore della parola, dell’ascolto e della condivisione. «Anche la malattia che l’aveva privata della vista, restringendo il suo mondo, è diventata per lei una spinta ulteriore a donarsi alla comunità con ancora maggiore determinazione e generosità» prosegue il Comune.

Conosciutissima in città anche per aver lavorato per anni nella Cooperativa delle Colline Metallifere, Sonia Lenzi faceva inoltre parte della Commissione comunale pari opportunità, portando in questa esperienza il suo sguardo attento, umano e inclusivo.

«La sua scomparsa lascia un vuoto enorme. Sonia Lenzi è stata un elemento aggregativo e creativo di fondamentale importanza per questo territorio, una donna capace di trasformare il limite in possibilità e l’impegno personale in bene collettivo. È difficile descriverla a parole, ma il segno che ha lasciato nelle persone, nelle associazioni e nella città intera è potente e continuerà a vivere».

L’Amministrazione comunale, la Biblioteca comunale e la Commissione comunale pari opportunità di Massa Marittima «si stringono con affetto alla famiglia, agli amici, all’associazione Liber Pater e a tutte le persone che hanno condiviso con Sonia un percorso di vita, cultura e solidarietà».