GROSSETO – All’ospedale Misericordia di Grosseto è stata introdotta una metodica avanzata per la localizzazione delle lesioni mammarie non palpabili. Si tratta della Roll (Radioguided Occult Lesion Localization), una tecnica innovativa che migliora la precisione diagnostica e la qualità delle cure.
Un lavoro di squadra tra più reparti
La nuova procedura nasce dalla collaborazione tra Medicina nucleare, Diagnostica e Chirurgia senologica. Il metodo utilizza un tracciante radioattivo che consente di individuare con estrema accuratezza la lesione e di guidare il chirurgo durante l’intervento.
Meno invasività e migliori risultati
Rispetto alle tecniche tradizionali, come la localizzazione con carbone, la Roll risulta meno invasiva e meno dolorosa. Questo aspetto ha un impatto positivo sulla qualità della vita delle pazienti.
L’elevata precisione consente inoltre di ridurre la quantità di tessuto sano asportato, migliorando gli esiti estetici e diminuendo la necessità di eventuali reinterventi chirurgici.
Un passo avanti per la sanità territoriale
«L’introduzione di questa metodica – dichiara Lucia Lelli, responsabile della Medicina nucleare di Grosseto – rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento dell’offerta diagnostico-terapeutica per la sanità del territorio», confermando il ruolo dell’ospedale Misericordia di Grosseto come struttura attenta all’innovazione e alla presa in carico delle pazienti.
In foto: la dottoressa Lelli (al centro) insieme all’equipe della Medicina nucleare e Senologia di Grosseto