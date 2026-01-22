SORANO – Sulla vicenda del commissariamento del Comune di Sorano intervengono gli ex consiglieri comunali di Trasparenza civica, che respingono con decisione le valutazioni espresse da Noi Moderati. Il gruppo parla di giudizi formulati «con superficialità e senza una reale conoscenza di quanto accaduto all’interno dell’amministrazione».

Secondo gli ex consiglieri, definire la crisi come frutto di «dinamiche nebulose» significa ignorare un percorso politico e amministrativo che si è sviluppato in modo chiaro e pubblico.

Le contestazioni all’ex sindaco Lotti

Gli ex consiglieri ricordano come le loro prese di posizione siano state espresse apertamente sugli organi di informazione. Al centro delle critiche, spiegano, c’è stata la gestione dell’allora sindaco Ugo Lotti, giudicata eccessivamente personalistica.

In particolare, viene richiamata la gestione del personale comunale. In diciotto mesi, sottolineano, si sono verificate le dimissioni di due responsabili di servizio, urbanistica e polizia municipale, oltre a quelle di un collaboratore dell’ufficio tecnico. Dimissioni che, secondo Trasparenza civica, non sono mai state chiarite dall’amministrazione.

Assunzioni e mancanza di collegialità

Nel documento si fa riferimento anche a una gestione diretta delle assunzioni, avvenute in varie forme e, in alcuni casi, riguardanti persone che avevano già un’occupazione.

Gli ex consiglieri contestano inoltre la mancanza di una gestione collegiale. Tra gli episodi citati figurano la revoca della vicesindaca e dell’assessora alla sanità, avvenuta dopo la richiesta di cinque consiglieri comunali di un incontro collegiale per un chiarimento politico e amministrativo.

«Nebuloso è l’atteggiamento dell’ex sindaco»

Per Trasparenza civica, parlare di dinamiche nebulose significa rovesciare la realtà dei fatti. «Di nebuloso – affermano – c’è piuttosto l’atteggiamento dell’ex sindaco e le motivazioni espresse da Noi Moderati».

Una presa di posizione netta, che riapre il confronto politico sulla crisi di Sorano e sulle responsabilità che hanno portato al commissariamento dell’ente.