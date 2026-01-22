GROSSETO – Primo arrivo in casa del Big Mat Bsc Grosseto di softball. In vista della nuova stagione in Serie B, dopo che il roster biancorosso è arrivato a un passo dalla promozione, Paolo Verrecchia accoglie Flavia Carletti, terza base, classe 2000, con tanta esperienza alle spalle nelle categorie superiori. “Dopo l’ottima stagione dello scorso anno – ha commentato il manager Paolo Verrecchia -, vogliamo ripartire con entusiasmo e provare a conquistare la promozione. Per farlo, ovviamente, servono innesti di qualità e Carletti è sicuramente uno di questi”.

Flavia Carletti è cresciuta nel vivaio di Montefiascone e vanta un percorso di alto livello nei campionati nazionali: in A2 con l’Arezzo e poi in A1 con Pro Roma, Sestese, Inox team Saronno e Ares safety Macerata. “Carletti è un’atleta duttile e affidabile – ha spiegato Verrecchia -, può essere sia come terza base che come esterno ed è stata anche campionessa d’Europa con la maglia della nazionale under 22. Sono convinto che non solo alzerà il livello tecnico del gruppo, ma porterà pure tanta esperienza, un elemento imprescindibile per gestire al meglio alcune fasi della stagione”.

