GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 22 gennaio 2026

Ariete attivo: oggi però servi più ascolto.

Toro, segno del giorno, sarà stabile, paziente, profondo: sai mantenere il ritmo anche quando gli altri corrono.

Consiglio escursione: visita il Mulino del Ponte a Santa Fiora, lungo il Fiora. Tra acqua, muschio e pietra: un paesaggio che parla la tua lingua.

Gemelli vivace: ma oggi più riflessivo.

Cancro dolce: ma sai dire anche dei no.

Leone energico: ma oggi segui senza imporsi.

Vergine organizzata: porti a termine un compito.

Bilancia gentile: sai essere presente in modo delicato.

Scorpione lucido: oggi risolvi senza scontri.

Sagittario dinamico: ma oggi hai bisogno di fermarti.

Capricorno solido: metti ordine in modo naturale.

Acquario visionario: oggi però resti ancorato.

Pesci poetici: ma più diretti del solito.