GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 22 gennaio 2026
Ariete attivo: oggi però servi più ascolto.
Toro, segno del giorno, sarà stabile, paziente, profondo: sai mantenere il ritmo anche quando gli altri corrono.
Consiglio escursione: visita il Mulino del Ponte a Santa Fiora, lungo il Fiora. Tra acqua, muschio e pietra: un paesaggio che parla la tua lingua.
Gemelli vivace: ma oggi più riflessivo.
Cancro dolce: ma sai dire anche dei no.
Leone energico: ma oggi segui senza imporsi.
Vergine organizzata: porti a termine un compito.
Bilancia gentile: sai essere presente in modo delicato.
Scorpione lucido: oggi risolvi senza scontri.
Sagittario dinamico: ma oggi hai bisogno di fermarti.
Capricorno solido: metti ordine in modo naturale.
Acquario visionario: oggi però resti ancorato.
Pesci poetici: ma più diretti del solito.