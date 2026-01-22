FOLLONICA – «Il nuovo impianto sportivo di Follonica, recentemente ristrutturato e in attesa di inaugurazione ufficiale, si conferma già come punto di riferimento per l’atletica leggera di alto livello» a dirlo il Comune di Follonica.

In questi giorni la struttura ha ospitato Nadia Battocletti, mezzofondista azzurra e medaglia olimpica, impegnata nella preparazione dei prossimi appuntamenti agonistici.

«Il nostro impianto sportivo, recentemente ristrutturato e in attesa di inaugurazione, già si dimostra un polo di riferimento per l’atletica leggera di altissimo livello», sottolineano il Comune.

L’incontro con l’assessore allo sport

Durante la permanenza in città, Nadia Battocletti ha incontrato l’assessora allo sport del Comune di Follonica, Azzurra Droghini, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale.

«L’atleta azzurra ha scelto proprio la nostra struttura e il clima della nostra città per preparare i suoi prossimi importanti impegni agonistici», ha spiegato Droghini, evidenziando il valore della scelta compiuta dalla campionessa.

Il ringraziamento all’Atletica Follonica

L’assessore ha espresso anche l’orgoglio della città per questa presenza di prestigio e ha rivolto un ringraziamento alla Asd Atletica Follonica.

«Un ringraziamento speciale va alla società sportiva Asd Atletica Follonica per il supporto logistico e tecnico garantito alla campionessa», ha aggiunto Droghini.

La presenza di un’atleta del calibro di Nadia Battocletti rappresenta un’importante vetrina per Follonica e conferma il ruolo crescente della città nel panorama sportivo nazionale.