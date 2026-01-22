GROSSETO – Forse è solo il caso, forse semplicemente “ora ce ne accorgiamo” come dice qualcuno. Stra di fatto che molto spesso la cronaca locale riporta incidenti con auto ribaltate sulla carreggiata.

Una cosa che porta sempre in chi legge le notizie un po’ di stupore.

Le ipotesi (a parte l’alta velocità che può portare, in caso di impatto con un ostacolo, anche un cordolo, ad involarsi) sono che le auto (oltre che più veloci) sono più alte da terra e quindi il ribaltamento sarebbe più facile che in passato, anche a veloicàit non elevate.

In un mese, da metà novembre circa a metà dicembre, sono almeno otto i mezzi ribaltati di cui abbiamo notizia sul nostro quotidiano.

